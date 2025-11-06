Bătrânul de 87 de ani, plimbat printre spitale, a fost internat

După aproape o săptămână de zile în care a fost plimbat de la un spital la altul, timp în care starea de sănătate i s-a degradat vizibil, bătrânul de 87 de ani, trimis acasă pentru că „are o vârstă și este din alt județ” a fost, într-un final, internat la SJU Ploiești.

Ion Vlad a fost diagnosticat cu bronhopneumonie acută și a ajuns pe secția de Boli Interne a Spitalului Județean, unde a fost trecut pe tratament cu antibiotic injectabil.

Asta după ce, începând cu data de 28 octombrie a fost plimbat printre spitalele din Ploiești, fiind trimis inclusiv la Psihiatrie. Sau acasă, așa cum s-a întâmplat pe 30 octombrie, când a ajuns pentru a doua oară la UPU, iar medicul de gardă nu a considerat necesară internarea. Asta în ciuda unei stări de sănătate precare, bătrânul, așa cum ne-a povestit nepoata acestuia, „ajungând să scuipe sânge”.

După ce Sofia Mihalcea ne-a contactat plângând, iar cazul a apărut în observatorulph.ro, bărbatul a fost internat pe 5 noiembrie și se află sub supravegherea medicilor. „Azi e bine, e liniștit, nu mai este speriat, nu îi e mai e frică de faptul că o să fie trimis acasă fiindcă e …prea bătrân și e din alt județ. Acum, după ce v-am contactat pe dumneavostră, văd că a fost posibilă internarea, primește tratament, are și diagnostic: bronhopneumonie acută.

De ce nu i-au pus diagnostic de atunci, de pe 28 octombrie, când mi l-au trimis la Psihiatrie? Iar de la Psihiatrie am ajuns la Pneumologie, iar apoi din nou în UPU. De ce mi l-au data acasă când el trebuia internat fiindcă ajunsese să scuipe sânge? Ce unitate sanitară de urgență trimite un bolnav în județul în care domiciliază, ca să primească tratament? Ajugem să murim cu zile la porțile spitalelor, asta după ce, ca și în cazul bunicului meu, cotizăm zeci de ani la sistemul de sănătate.

Mă bucur că măcar acum, înainte să se fi întâmplat vreo tragedie, a fost și el internat și s-a liniștit. Se simte mai bine și fizic și psihic. Vă mulțumesc”, a fost mesajul pe care astăzi, 6 noiembrie, ni l-a transmis nepoata bătrânului de 87 de ani.