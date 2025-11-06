Shopping City Ploiești aduce Kendama în centrul atenției: KENDAFEST, eveniment dedicat tinerilor pasionați, cu invitatul special XRemus

Ploiești, 6 noiembrie – Pe 8 noiembrie, de la ora 15:00, Shopping City Ploiești găzduiește KENDAFEST, un eveniment interactiv dedicat copiilor și adolescenților pasionați de kendama – jocul de îndemânare care a devenit un adevărat fenomen printre tineri.

- Publicitate -

Evenimentul îl are ca invitat special pe XRemus, unul dintre cei mai apreciați creatori de conținut din România, cu o comunitate de aproape jumătate de milion de urmăritori și peste 100 de milioane de vizualizări online. La KENDAFEST, participanții vor avea ocazia să-l cunoască pe acesta, să asiste la demonstrații live de kendama și să ia parte la competiții tematice, într-o atmosferă plină de energie și distracție.

Cunoscut pentru energia sa și stilul autentic, XRemus și-a început activitatea online în urmă cu peste 12 ani, însă momentul care i-a redefinit parcursul a fost în 2017, odată cu promovarea kendamei: o jucărie din lemn care i-a devenit pasiune. Prin conținutul său, a contribuit la popularizarea kendamei în România, transformând-o într-un simbol al perseverenței și echilibrului.

- Publicitate -

Evenimentul din Shopping City Ploiești va avea loc pe 8 noiembrie, începând cu ora 15:00, la parter, în zona scărilor rulante și este deschis publicului larg, cu intrare liberă.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Ploiești pot fi găsite pe site-ul oficial al centrului comercial sau pe paginile sale de Facebook și Instagram.

Despre Shopping City Ploiești

- Publicitate -

Shopping City Ploiești, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, primul și cel mai mare centru comercial din județul Prahova, are o suprafață închiriabilă de 54.200 mp și pune la dispoziția clienților săi aproximativ 2.500 locuri de parcare. Mall-ul găzduiește unul dintre cele mai mari cinematografe din afara Capitalei, cu 12 săli de proiecție dintre care 7 sunt dotate cu tehnologia 3D, dar și peste 100 de magazine, mix-ul de chiriași incluzând branduri internaționale precum Zara, Lefties, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, H&M, RESERVED, CROPP, HOUSE, Adidas, Starbucks, Tezyo, SEPHORA, LC Waikiki, BSB, Bookcity, Carrefour și multe altele.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Shopping City Ploiești sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii exclusive.

(P)