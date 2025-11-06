Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și controlului judiciar împotriva lui Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și trezorierul partidului. Liberalul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

- Publicitate -

Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, este acuzat de procurori că, începând din februarie și-ar fi exercitat influența și autoritatea pentru a-i facilita omului de afaceri Fănel Bogos obținerea unor despăgubiri de 3 milioane de euro de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Astfel, potrivit DNA, Barbu „și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri” a afaceristului „cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.”.

- Publicitate -

Mai mult, Mihai Brabu ar fi intenționat schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, care ar fi descoperit cazuri de salmonella la fermele lui Bogos.

„În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui”, potrivit DNA.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, respectiv 60 de zile”, Mihai Barbu trebuie să respecte o serie de obligații. Astfel, acesta trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic.

- Publicitate -

„Inculpatului Barbu Mihai i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, a precizat DNA.