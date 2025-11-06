Accident pe DN1B, la Bucov. Femeie lovită de un autoturism pe trecerea de pietoni

Accidentul rutier s-a produs, joi seară, pe DN1B, pe raza localității Bucov. O femeie care se afla pe trecere a fost lovită de un autoturism. Victima a fost transportată la spital.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, joi seară, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1B, pe raza localității Bucov.

Potrivit IPJ Prahova, „din cercetările efectuate a reieșit că un bărbat de 53 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1 B, în localitatea Bucov, din direcția Ploiești către Mizil, ar fi surprins și accidentat o femeie de 54 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile în zona marcajului pietonal”.

„În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat IPJ Prahova.