Copilă de 12 ani victima unei tentative de viol la Bătrâni

O copilă în vârstă de doar 12 ani din Bătrâni a trecut clipe dramatice la sfârșitul lunii octombrie. Un alt minor, în vârstă de 15 ani, a încercat să o violeze. Totul s-a întâmplat spatele bisericii din localitate.

Scăparea adolescentei a fost un copil care a auzit țipetele disperate și care a reușit să-l îndepărteze pe agresor. Cazul a fost reclamat poliției marți, pe 4 noiembrie, iar în urma cercetărilor și audierilor, minorul în vârstă de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore.

„În baza sesizării, polițiștii au inițiat o investigație, sub coordonarea unității de parchet competente, care a condus la conturarea probatoriului necesar documentării activității infracționale a persoanei bănuite.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în data de 24 octombrie a.c., un minor de 15 ani, în timp ce se afla pe raza comunei Bătrâni, ar fi încercat să întrețină acte de natură sexuală cu victima, împotriva voinței sale, însă acesta ar fi fost oprit de un alt tânăr.

În cadrul activităților desfășurate, minorul a fost identificat și condus la sediul unității de poliție, pentru audieri”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

Ulterior, în baza probatoriului administrat a fost dispusă măsura reținerii, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii unei tentative la infracțiunea de viol.