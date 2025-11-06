WC-ul inteligent din Ploiești a ajuns ”murdărel”. Smart, dar nu pentru toți

Ploieștiul a intrat, în sfârșit, în rândul lumii civilizate, cel puțin pe hârtie. Cinci toalete publice inteligente, cu auto-curățare, au fost amplasate în mai multe puncte ale orașului. Teoretic, acestea ar trebui să aducă un strop de modernitate și igienă în spațiile publice. Practic, primele semne arată că tehnologia e una, dar obiceiurile… tot alea.

Noile toalete au fost montate în parcurile Nord, Aurora, Mihai Viteazul, în zona Sălii Sporturilor și pe Bulevardul Castanilor, chiar în fața Spitalului de Pediatrie. Doar ultima este, deocamdată, funcțională. Celelalte urmează să fie racordate la utilități de către angajații SGU Ploiești în cursul acestei luni.

Ce dotări are o toaletă smart

Primarul Mihai Polițeanu (independent) a anunțat că o toaletă standard a costat 142.880 lei, fără TVA iar una pentru persoane cu dizabilități 176.880 lei fără TVA.

Potrivit producătorului, fiecare cabină are dotări demne de un film SF:

– sistem electronic automat de deschidere și închidere a ușii

– buton SOS activ și fără curent electric

– spălare și dezinfectare automată a podelei după fiecare utilizare

– uscător de mâini și lavoar automat cu apă și săpun distribuite prin senzori

– hârtie igienică livrată tot de senzori

– iluminare cu LED și instrucțiuni vocale, pentru cine are răbdare să le asculte.

Un sistem care, în teorie, ar trebui să asigure curățenie impecabilă și siguranță. În practică însă, la Ploiești, tehnologia a întâlnit civilizația locală. Rezultatul? Predictibil: murdărie, resturi și lipsă de bun-simț.

Păstrați curățenia, doar un slogan

Echipa Observatorului Prahovean a mers să vadă cum arată “bijuteria tehnologică” de pe Bulevardul Castanilor, singura funcțională deocamdată.

Imaginile care spun totul despre “smart life”-ul de pe Bulevardul Castanilor pot fi urmărite la finalul articolului.

Surpriza a fost una trist de familiară: podeaua murdară, resturi de hârtie aruncate pe jos, oglinda pătată și, desigur, lipsă de hârtie igienică și săpun. Toate acestea, în ciuda faptului că interiorul este tapetat cu avertismente și rugăminți de a păstra curățenia. Se pare însă că unii ploieșteni consideră aceste mesaje opționale, probabil din categoria “smart, dar nu pentru toți”.

Lecția care nu se învață nici cu senzori

Investiția în toalete moderne este, fără îndoială, un pas înainte pentru oraș. Dar rămâne o întrebare: poate tehnologia să înlocuiască educația civică?

La ritmul actual, există riscul ca în jumătate de an, aceste toalete “smart” să arate exact ca cele vechi — sau mai rău, cu sistemele automate distruse de cei certați cu legea și cu bunul-simț.

