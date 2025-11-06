Intervenții în regim de urgență la Barajul Paltinu pentru a evita întreruperea alimentării cu apă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat act, joi, că există posibilitatea apariției unei situații de urgență la Barajul Paltinu. Pentru că exista riscul întreruperii alimentării cu apă din Barajul Paltinul pentru populație, dar și pentru agenții economici, s-a dispus intervenția în regim de urgență. Măsura a fost dispusă după ce au apărut disfuncționalități la una dintre cele două căi de evacuare a apei.

UPDATE: Prefectura Prahova a precizat că „hotararea CJSU de astăzi oferă SGA Prahova posibilitatea de a realiza lucrările în regim de urgență.

Începerea lucrărilor include proceduri de achiziție și pregătiri din punct de vedere tehnic, ce se vor derula pe parcursul mai multor zile. Execuția lucrărilor va fi realizată dupa finalizarea acestor etape”, a precizat Prefectura Prahova.

Știre inițială

„Este vorba despre preîntampinarea unei posibile situații care să afecteze alimentarea cu apă (prin realizarea acestor lucrări de deblocare). De asemenea, functionalitate și siguranța barajului nu sunt puse în pericol”, a precizat Prefectura Prahova.

Comunicatul Prefecturii Prahova

„În urma ședințelor de lucru pe care prefectul Daniel Nicodim le-a avut cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române și Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, acesta a luat act despre posibilitatea apariției unei situații de urgență, ca urmare a obturării galeriei de acces GF2 a Barajului Paltinu.

prefectul județului Prahova a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, care astăzi, 06.11.2025, a adoptat Hotărârea nr. 9/2025, privind intervenția în regim de urgență pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei de acces GF2 – Baraj Paltinu, în vederea limitării efectelor negative asupra alimentării cu apă a populației și industriilor – asigurată din acumularea Paltinu.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova va întreprinde toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor de urgență, necesare punerii în siguranță a echipamentelor afectate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Măsurile de intervenție imediată pentru deblocarea accesului în galerie au ca scop menținerea funcțiilor principale ale acumulării Paltinu, respectiv alimentarea cu apă a populației și industriilor, atenuarea undelor de viitură și apărarea împotriva inundațiilor a zonelor din aval și producerea de energie electrică”, se arată în comunicatul Prefecturii Prahova.