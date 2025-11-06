E oficial: OMV Petrom reduce 10% din personal

Compania OMV Petrom trece printr-o perioadă de restructurare. Aceasta înseamnă și reducerea a 1000 de posturi până în 2027. Ținta de economii este de 150 de milioane de euro.

- Publicitate -

Informația apare în transcriptului publicat de companie în urma întâlnirii cu analiştii pe baza rezultatelor din T3/2025 și citat de zf.ro.

„Vă asigurăm că analizăm provocările legate de costuri. Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol şi avem, aşa cum am menţionat, programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă. Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, probabil majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027. Da, continuăm să facem acest lucru şi lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare“, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

- Publicitate -

Aceasta a precizat că ținta totală de economii este de aproximativ 150 milioane euro, de realizat până în 2027 față de 2024 și include personal, servicii, simplificare, automatizare.

Reamintim că OMV Petrom a raportat venituri con­solidate de 26,8 mi­liarde de lei pentru primele nouă luni din 2025.