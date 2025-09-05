OMV plănuiește concedierea a 2000 de angajați

Compania austriacă OMV, care deține în România cea mai importantă rețea de benzinării și rafinăria Petrobrazi, pregătește disponibilizări în masă.

Este vorba de 2000 de angajați din cei 23.000 pe care îi are compania în prezent, potrivit publicației locale Kurier, preluată de Reuters.

Cei mai mulți angajați ai OMV sunt în România, aproximativ 10.000 de persoane.

La preluarea Petrom de către OMV, societatea avea 50.000 de salariați și datorii de anuale de milioane de euro, care erau acoperite de la bugetul de stat.

OMV a devenit acționar majoritar în urma unei tranzacții de 1,5 miliarde de euro.