Cum poți ajunge elev într-un liceu militar: Prezentare la Școala Sf. Vasile

Sala de sport a Școlii „Sf. Vasile” din Ploiești a găzduit o întâlnire practică pentru elevii claselor a VIII-a: reprezentanți ai Centrului Militar Județean Prahova le-au prezentat pe rând pașii de admitere, rigorile vieții de colegiu militar și beneficiile care vin odată cu alegerea unei astfel de cariere.

Întâlnirea a inclus mărturii ale unor tinere din Starchiojd și Teișani care, începând din acest an, sunt eleve ale colegiile militare din Breaza și Constanța.

Prezentarea a fost susținută de căpitanul Ciprian Ene (Centrul Militar Județean Prahova) și de către colonelul Mimiligă Sorin, amândoi explicând detaliat etapele procedurii de admitere și avantajele pe termen lung ale unei educații militare.

Ce trebuie să știi despre admitere

Reprezentanții militari au clarificat modul de calcul al mediei de admitere și probele parcurs.

20% din nota de admitere în colegiile militare o reprezintă nota de la Evaluarea Națională, iar 80% provine din rezultatul obținut la testarea scrisă (probe la limba română și matematică, test grilă).

Testarea scrisă este susținută în luna mai (calendarul anual al admiterii este stabilit prin dispozițiile DGMRu) și este de tip grilă.

Probele sportive, psihologice (evaluare aptitudini cognitive și trăsături de personalitate) și medicale sunt eliminatorii.

Aceste etape au fost prezentate de cpt. Ciprian Ene într-un stil propriu, cu umor: a explicat ce înseamnă, punctual, proba sportivă (traseu utilitar aplicativ si proba de rezistență de 1 km alergare), cum se derulează interviul psihologic și ce verificări implică testul medical.

Alte detalii privind înscrierea la colegiile militare din țară pot fi consultate AICI

