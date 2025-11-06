- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Anamaria Gavrilă a râs de defectul de vorbire al lui Marian Ceaușescu

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
anamaria gavrila

Anamaria Gavrilă este protagonista unui nou episod care a stârnit indignarea publică. Aceasta a fost filmată miercuri, 5 noiembrie, de protestatarul Marian Ceaușescu în timp ce comenta defectul lui de vorbire.

- Publicitate -

Marian Ceaușescu i-a spus Anamariei Gavrilă în timp ce o filma: „Doamna președintă, cum facem, că dumneavoastră aveți o vorbă «It’s gone». Aici este «It’s gol?»”.

În acel moment, șefa POT a râs batjocoritor și l-a întrebat: „Dar de ce vorbești sacadat?”. Apoi a luat o gură de apă și a pufnit iar în râs.

- Publicitate -

„Dacă mă întrebați așa, să vă fie rușine! Doamnă, sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990 (n.red. – iunie 1990, când a fost Mineriada). Dumneavoastră nu aveți creier dacă m-ați întrebat așa ceva”, a răspuns Marian Ceaușescu.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Muzică şi culoare, lumină şi PUTOARE la Ploieşti

Corina Matei Corina Matei -
Weekendul acesta a fost unul plin de evenimente la...

Lumina Noctis la Ploiești: Cum a fost în prima seară

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 31 octombrie 2025, de la ora 20:00, Palatul...

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -