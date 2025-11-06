Anamaria Gavrilă a râs de defectul de vorbire al lui Marian Ceaușescu

Anamaria Gavrilă este protagonista unui nou episod care a stârnit indignarea publică. Aceasta a fost filmată miercuri, 5 noiembrie, de protestatarul Marian Ceaușescu în timp ce comenta defectul lui de vorbire.

- Publicitate -

Marian Ceaușescu i-a spus Anamariei Gavrilă în timp ce o filma: „Doamna președintă, cum facem, că dumneavoastră aveți o vorbă «It’s gone». Aici este «It’s gol?»”.

În acel moment, șefa POT a râs batjocoritor și l-a întrebat: „Dar de ce vorbești sacadat?”. Apoi a luat o gură de apă și a pufnit iar în râs.

- Publicitate -

„Dacă mă întrebați așa, să vă fie rușine! Doamnă, sunt bâlbâit în urma bătăilor din 1990 (n.red. – iunie 1990, când a fost Mineriada). Dumneavoastră nu aveți creier dacă m-ați întrebat așa ceva”, a răspuns Marian Ceaușescu.