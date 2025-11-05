Supermarketurile ne vând apă de robinet ”marcă proprie” drept una de izvor

V-ați întrebat vreodată de ce un bidon de cinci litri, cu apă de izvor – marcă proprie Lidl sau Kaufland, costă 2,5 lei, iar o sticlă de 0,5 litri, cu apă minerală plată Borsec costă și peste 3 lei? Iată de unde provine diferența și cum au reușit să speculeze marile lanțuri de magazine definiția ”izvor” din Dicționarul Explicativ al Limbii Române: ”Apă subterană care iese sau țâșnește la suprafața pământului”.

În ultimii ani, pe fondul reticenței consumatorilor de a bea apă de la robinet, piața apei îmbuteliate a crescut semnificativ. Astfel, potrivit unei analize ZF făcute pe baza datelor oferite de compania de cercetare şi analiză de piaţă Euromonitor International, fiecare român cumpără circa 125 de litri de apă îmbuteliată într-un an. Apa plată este preferată, cu 70% din vânzări, într-o piaţă estimată la 2,4 miliarde de litri pentru anul 2024.

Cea mai ieftină apă de supermarket este marcă proprie

O cotă importantă din piață este deținută de apa marcă proprie, vândută de marile lanțuri de supermarketuri, pentru cele mai mici prețuri. De exemplu, un bidon de cinci litri de apă, marcă proprie, costă aproximativ 2,5 lei la Lidl și la Kaufland, adică 50 de bani/litru. Alte mărci prezente la raft, de la diverși producători de ape minerale, au prețuri duble și chiar triple. De unde provine diferența? În primul rând, din sursa de apă, care este, evident, cea mai importantă în această ecuație și, implicit, afacere.

De ce este mai scumpă apa minerală adevărată

În România, apa minerală adevărată este reglementată printr-o legislație drastică. Aceasta provine din arii naturale protejate și se supune unor teste riguroase, pe parcursul mai multor ani. Astfel, până să ajungă în magazine, apa minerală adevărată este purtătoare de taxe, prețul practicat de Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A, fiind de 43,25 lei/1.000 litri. În plus, are costuri importante de extracție și transport, fiind vorba de izvoare captate în regiuni izolate și nepoluate. Dacă mai adăugăm și costurile de marketing, dar și taxele de raft, impuse de supermarketuri, se explică de ce o sticlă de doi litri de apă minerală adevărată ajunge să coste și peste 4 lei în supermarket.

Apa de izvor marcă proprier este de fapt ca una de la robinet

Revenind la apa îmbuteliată marcă proprie, cea mai ieftină de pe piață, aceasta este vândută sub denumirea de ”apă de izvor”. Denumirea folosită te duce cu gândul la o sursă de apă curată, extrasă din munte. Însă este doar o găselniță de marketing. În realitate, aceasta provine din foraje de adâncime, cele mai multe din sectorul Ilfov.

O astfel de apă ieftină nu are identitate minerală și nici valoare funcțională în hidratare. Practic, este o apă ca cea de la robinet, filtrată, dar care este îmbuteliată. Mai ales în actualul context economic, când prețul influențează decisiv obiceiul de consum, ”apa de izvor” devine prima opțiune a celor care evită să bea apă de la robinet.

Informațiile de pe etichetă fac diferența

Pentru a ne da seama ce fel de apă îmbuteliată bem este nevoie doar să citim eticheta. De exemplu, pe eticheta apei de izvor vândută sub marca K classic de Kaufland, respectiv Miraqua de Lidl apare aceeași sursă: un foraj din comuna Afumați, județul Ilfov. Nu există nicio altă informație cu privire la compoziție, fiind o apă anonimă din acest punct de vedere.

În schimb, la apa minerală adevărată vom găsi o mulțime de informații, cea mai importantă fiind sursa.

De exemplu, apa minerală vândută de OMV prin benzinării, sub marca VIVA, este extrasă dintr-un izvor din aria naturală protejată Cheile Bicazului, rezervația naturală Cheile Șugăului – Munticelu. În ceea ce privește compoziția chimică, pe etichetă sunt specificate valorile la hidrogencarbonați, magneziu, fluoruri, sulfați, calciu, potasiu, etc.

Pe etichetele altor branduri comerciale vom regăsi același tip de informație. De exemplu, Perla Harghitei vinde apă minerală naturală din zona de exploatare Sânsimion, FH Artezia 2. De asemenea, consumatorii au acces la compoziția chimică a apei.

Un alt brand cunoscut, Borsec, are ca sursă izvoarele Borsec, Valea Cupelor sau Făget din zona care dă și denumirea apei. Și în acest caz este precizată compoziția apei, conform unei analize din 2024.

Amenzi aplicate de Protecția Consumatorilor Prahova

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezen tanții ANPC au transmis că în decursul acestui an au fost efectuate în Prahova 28 de acțiuni de control privind modul în care operatorii economici (magazine, supermarketuri, depozite) respectă prevederile legale

în vigoare la comercializarea apelor minerale și de izvor îmbuteliate.

”În cazul a 15 operatori economici au fost constatate abateri și au fost aplicate 14 amenzi

contravenționale în cuantum de 92.000 de lei și 5 avertismente. Principalele deficiențe constatate au fost depozitarea necorespunzătoare și lipsa informațiilor privind prețul de vânzare sau prețul pe unitatea de măsură” se arată în documentul ANPC

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică

Observatorul Prahovean a solicitat specialiștilor de la Institutul Național de Sănătate Publică recomandări privind consumul de apă îmbuteliată.

Astfel, trebuie citită eticheta pentru verificarea sursei, compoziției și termenului de valabilitate. Ambalajul trebuie să fie integru, nedeformat, fără fisuri sau scurgeri,cu capacul sigilat. Apa îmbuteliată își poate modifica proprietățile dacă este păstrată prea mult timp sau în condiții improprii. Din acest motiv trebuie depozitată corect, într-un loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui și de substanțe chimice (detergenți, carburanți etc.), atât la distribuitor (depozite, magazine), cât și după cumpărare.

Apa imbuteliată nu trebuie să aibă gust, miros sau aspect neobișnuit. Nu trebuie să se consume dacă se constată modificări. După deschidere, apa trebuie consumată la scurt timp, sau păstrată la frigider, preferabil nu mai mult de 48 de ore. Pentru a reduce riscul de contaminare bacteriană, este recomandată evitarea băutului direct din sticlă.

Lista oficială a apelor minerale naturale recunoscute în România

În final publicăm lista oficială a apelor minerale naturale recunoscute în România, conform Ordinului nr. 257 din 23 mai 2025 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Minerit, Petrol și Stocarea Geologică a Dioxidului de Carbon.

Denumirea comercială/Denumirea sursei/Locul de exploatare

1. Alpina Borșa Izvorul nr. 1 bis, Izvorul nr. 2 Baia Borșa (județul Maramureș)

2. Amfiteatru Izvorul 3 Copou Iași (județul Iași)

3. Apa Craiului Izvorul nr. 5 Gâlgoaie Dâmbovicioara (județul Argeș)

4. Apaciuc FH Ciceu Ciceu (județul Harghita)

5. Aquatique Izvorul Bușteni Bușteni (județul Prahova)

6. Aqua Carpatica Izvorul Băjenaru Păltiniș (județul Suceava)

7. Aqua Carpatica Izvorul Haja Păltiniș (județul Suceava)

8. Aqua Carpatica F2 Păltiniș Păltiniș (județul Suceava)

9. Aqua Carpatica Izvorul Ichim nr. 1, Izvorul Ichim nr. 4 Gălăuțaș, comuna Bilbor (județul Harghita)

10. Aqua Carpatica Aqua 2 Gălăuțaș, comuna Bilbor (județul Harghita)

11. Aqua Carpatica Aqua 3 Bilbor (județul Harghita)

12. Aqua Carpatica Aqua 4 Bilbor (județul Harghita)

13. Aqua Carpatica Aqua Broșteni (județul Suceava)

14. Aqua Sara F 4750 Boholt (județul Hunedoara)

15. Aqua Vital Sacoșu Mare Sacoșu Mare (județul Timiș)

16. Apă Minerală Naturală Carbogazoasă Stoiceni Maramureș Sursa F1 Stoiceni Târgu Lăpuș (județul Maramureș)

17. Armonia starea ta de bine F2 Măieruș Măieruș (județul Brașov)

18. Artesia FH Artezia 3 Sânsimion (județul Harghita)

19. Băile Lipova F11 Lipova (județul Arad)

20. Biborțeni Aqua Magnesia F9 ISPIF Biborțeni (județul Covasna)

21. Biborțeni-Bățani F1 SNAM Biborțeni-Bățani (județul Covasna)

22. Biborțeni Forte F7 ISPIF Biborțeni (județul Covasna)

23. Bilbor F1 SNAM Bilbor (județul Harghita)

24. Bilbor Q1 Bilbor (județul Harghita)

25. Bilbor Q2 Bilbor (județul Harghita)

26. Bilbor Q3 Bilbor (județul Harghita)

27. Bilbor Q4 Bilbor (județul Harghita)

28. Bilbor F9 Bilbor (județul Harghita)

29. Bodoc Izvorul Mathild, F13 RAMIN Bodoc (județul Covasna)

30. Borsec Borsec Borsec (județul Harghita)

31. Borsec Făget Borsec Borsec (județul Harghita)

32. Borsec F1C Borsec (județul Harghita)

33. Borsec Borsec Valea Cupelor Borsec (județul Harghita)

34. Bucovina C7 Dorna Candrenilor (județul Suceava)

35. Bucovina F4 SNAM ROȘU Vatra Dornei (județul Suceava)

36. Bucovina F2 RAMIN ROȘU Vatra Dornei (județul Suceava)

37. Bucovina F1 bis Dorna Candrenilor (județul Suceava)

38. Bucovina F1 bis SNAM Dorna Candrenilor (județul Suceava)

39. Bucovina F2 SNAM Dorna Candrenilor (județul Suceava)

40. Bucovina F3 Izvoarele Bucovina Vatra Dornei (județul Suceava)

41. Bucovina Sete de echilibru F1 Dorna Candrenilor (județul Suceava)

42. Bucovina Sete de echilibru F2 Dorna Candrenilor (județul Suceava)

43. Bucovina Sete de echilibru F3 Dorna Candrenilor (județul Suceava)

44. Bucovina Sete de echilibru F3 bis Dorna Candrenilor (județul Suceava)

45. Bucovina Sete de echilibru Izvorul Dealul Ulm Dorna Candrenilor (județul Suceava)

46. Buziaș FII bis Buziaș (județul Timiș)

47. Carpatina C1 Băile Herculane (județul Caraș-Severin)

48. Carpatina C2 Băile Herculane (județul Caraș-Severin)

49. Carpatina F.1.ISLGC Toșorog (județul Neamț)

50. Certeze Certeze Certeze (județul Satu Mare)

51. Cezara F3, F4 Băcâia (județul Hunedoara)

52. Cheile Bicazului Bicazul Ardelean (forajul FH1) Bicazul Ardelean (județul Neamț)

53. Cora F1 SNAM Malnaș Băi (județul Covasna)

54. Cristalina FH Artezia 1 Sânsimion (județul Harghita)

55. Cristalul Munților Izvorul Pârâul Rece Vama Buzăului (județul Brașov)

56. Dorna FH2 Floreni, FH3 Floreni Dealul Floreni (județul Suceava)

57. Dorna F5, F8 Poiana Vinului (județul Suceava)

58. Dorna F2bPN, F3PN, F1cPN Negrișoara-Poiana Negrii (județul Suceava)

59. Dorna Fd, F7 SNAM Poiana Negrii (județul Suceava)

60. Dorna Izvorul Alb Izvorul Alb, Izvorul Alb-Valea Bancului Dorna Candrenilor (județul Suceava)

61. Hera Izvorul Hera (Cuciului) Budureasa (județul Bihor)

62. Izvorul Alpin Izvorul Alpin Bicaz Chei (județul Neamț)

63. Izvorul Cetății Crizbav Izvor Crizbav (județul Brașov)

64. Izvorul dintre Brazi S4 Cheia (județul Prahova)

65. Izvorul Minunilor Izvorul Minunilor Stâna de Vale (județul Bihor)

66. Izvorul Muntelui Izvorul Muntelui Comuna Bicaz-Chei (județul Neamț)

67. Keia Izvorul Zăganului Ciucaș (județul Prahova)

68. La Fântâna Șeștina Valea Sălardului (județul Mureș)

69. Lipova F8E, F9 bis Lipova (județul Arad)

70. Lithinia Forajul FH 2 Parhida (județul Bihor)

71. Naturis FH1 Miercurea-Ciuc (județul Harghita)

72. Oaș Certeze Negrești I Negrești (județul Satu Mare)

73. Perenna Premier Calina I Dognecea (județul Caraș-Severin)

74. Perla Apusenilor FH2 Chimindia Chimindia-Deva (județul Hunedoara)

75. Perla Harghitei F1 SNAM, F2 SNAM, FI ISPIF Sâncrăieni (județul Harghita)

76. Perla Harghitei FH2 Sântimbru Sântimbru (județul Harghita)

77. Perla Harghitei FH Artezia 2 Sânsimion (județul Harghita)

78. Rarăul Puțul Lebeș, FH1 Fundul Moldovei (județul Suceava)

79. Spring Harghita FH2M Miercurea-Ciuc (județul Harghita)

80. Stânceni Stânceni Stânceni (județul Mureș)

81. Stânceni Ciobotani Ciobotani (județul Mureș)

82. Tărâmul Apelor F3 ISPIF Târgu Secuiesc (județul Covasna)

83. Tiva Harghita F8 ISPIF Sâncrăieni (județul Harghita)

84. Tușnad Tușnad Tușnad (județul Harghita)

85. Tușnad FH 35 bis Tușnad (județul Harghita)

86. Vreau din România F6 ISPIF Boholt (județul Hunedoara)

87. Vreau din România F1 SNAM Târgu Secuiesc (județul Covasna)

88. Vreau din România F20 bis Lipova (județul Arad)

89. Zizin Sursele Zizin Zizin, comuna Târlungeni (județul Brașov)