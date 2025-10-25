Val de ninsori la munte, în Prahova. Cum va fi vremea în noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La munte, în Prahova, este așteptat un nou val de ninsori. La Ploiești, de săptămâna viitoare, treptat, vremea se răcește, iar temperaturile maxime vor fi de 13… 14 grade Celsius.

Vremea rece se va reinstala la munte, în Prahova, unde este așteptat un nou val de ninsori, iar vremea se va răci accentuat.

La peste 2.000 de metri, temperaturile, potrivit ANM, vor scădea, va începe să ningă și se va depune un strat nou de zăpadă, de 5…10 cm, care vor putea aluneca peste stratul înghețat existent.

„Duminică și luni temperaturile vor crește din nou și vor fi ușor pozitive ziua, fapt ce va favoriza umezirea zăpezii nou-depuse.

În aceste condiții, se pot declanșa curgeri și avalanșe mici de topire, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, treptat, vremea începe să se răcească. În primele zile ale săptămânii viitoare, temperaturile maxime nu vor urca decât până la 13… 14 grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi de 2 – 3 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

„Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane”, a anunțat ANM.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal

Cum va fi vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

„Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României”, potrivit ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.