Două cutremure în această dimineață în zona Vrancea

Două cutremure de peste patru grade au avut loc în această dimineață în zona seismică Vrancea. Primul seism a fost înregistrat la ora 04.19, iar cel de-al doilea la 05.11.

Potrivit INFP, ambele au avut o magnitudine de 4.2 ML.

Primul s-a produs la o adâncime de 129,6 km, la 43km V de Focsani, 57km N de Buzau, 70km E de Sfântu-Gheorghe, 79km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti.

Cel de-al doilea seism a avut loc la o adâncime de la 127,9, la 37km V de Focsani, 59km N de Buzau, 74km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de Brasov, 96km NE de Ploiesti, 97km SV de Barlad.

În ziua de 24.10.2025, 23:05:18 (ora României), s-a produs în MOLDOVA, IASI un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 5.6 km. Cutremurul s-a produs la 42km NV de Iasi, 53km N de Roman, 54km SE de Botosani, 72km SE de Suceava, 73km SV de Balti, 79km NE de Piatra Neamt, 91km N de Bacau, 94km NV de Vaslui.