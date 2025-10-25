Razie rutieră în această dimineață pe DN1 în Prahova

Polițiștii Serviciului Rutier sunt pe DN1 în această dimineață, unde au organizat o acțiune rutieră pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere grave.

- Publicitate -

De la începutul acestui an și până în prezent, opt persoane au murit pe DN1 în Prahova, iar alte nouă au fost rănite grav în accidente rutiere.

„Polițiștii Serviciului Rutier desfășoară, la acest moment, o acțiune punctuală pe Drumul Național 1 (E60), pentru reducerea gradului de victimizare și preîntâmpinarea producerii accidentelor rutiere.

- Publicitate -

Acțiunile polițiștilor sunt marcate de necesitatea responsabilizării conducătorilor auto, în contextul în care, în cursul anului 2025, pe Drumul Național 1 (E60), tronsonul aflat pe raza județului Prahova, s-au produs 16 accidente grave, în urma cărora 8 persoane și-au pierdut viața, iar alte 9 au fost rănite grav.

Acțiunea vizează, în mod special, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, prin utilizarea mijloacelor specifice de supraveghere a traficului rutier.

Reamintim că viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave în județul Prahova”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

- Publicitate -

Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte limitele legale de viteză și să adapteze viteza în funcție de condițiile de drum!