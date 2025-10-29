Peste o mie de elevi prahoveni, repetenți anul școlar trecut

O radiografie privind starea și calitatea învățământului prahovean, întocmită de către Inspectoratul Școlar Județean, arată că 1511 elevi, atât de ciclu primar, cât și gimnazial, liceal, dar și din învățământul profesional au rămas repetenți la finele anului școlar trecut.

- Publicitate -

11 elevi au fost exmatriculați, iar alți 391 au avut abateri disciplinare. Un semnal de alarmă îl constituie și numărul elevilor rămași neșcolarizați. 38 dintre aceștia ar fi trebuit să frecventeze cursurile învățământului primar, alți 26 pe cel gimnazial, 8 nu au figurat ca urmând cursurile unui liceu, iar alți 11 pe cel al învățământului profesional.

În ceea ce privește situația notelor la purtare, în școlie din județ au fost 4405 elevi acre au avut nota scăzută până la 7, iar alți 2032 au avut media la purtare sub 7. Cele mai multe note scozute, 1926, au fost pentru chiul, asta însemnând absențe nemotivate.

- Publicitate -

Referitor la rezultatele la de la Evaluarea Națională, 88,26 % dintre elevi au luat note mai mari sau egale 5 la limba română și 79,84% la matematică, ceea ce, spun reprezentanții ISJPH, reflectă un nivel de pregătire al elevilor peste media pe țară. S-a remarcat o creștere a procentelor de note peste 5 atât la limba română și la matematică față de anul precedent, – 85,81% la limba română și 72,44% la matematică în 2024. Procentul de 88,26% medii mai mari sau egale cu 5 a așezat Prahova pe locul treilea la nivel național.

În ceea ce privește bacalaureatul, 76,29% dintre candidații prezenți atât la sesiunea iunie-iulie, cât și la cea din august-septembrie, au promovat examenul, în scădere față de anul școlar 2023 -2024, când promovabilitatea a fost de 80.14%