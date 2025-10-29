Zeci de angajați de la ASSC Ploiești au emise decizii de pensionare

Zeci de angajați ai Administrației Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, în special asistenți personali, au emisă decizie de pensionare. „Ce facem cu bolnavii noștri?”, se întreabă oamenii, care în cele mai multe cazuri sunt rude ale persoanele cu handicap grav.

Propunerea cu privire la interzicerea cumulării salariului cu pensia ar putea intra în vigoare până la finele acestui an.

Proiectul care s-a aflat în dezbatere prevede că persoanele ar trebui să opteze între a primi pensie sau ar rămâne în continuare angajați la stat.

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești o situație cu numărul persoanelor care se 7regăsesc într-o astfel de situație. (Detalii AICI). Cei mai mulți angajați pentru care a fost emisă decizie de pensionare sunt la ASSC.

58 de angajați se vor pensiona la ASSC

La nivelul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, 58 de angajați au emisă decizie de pensionare.

„Dintre aceștia, un angajat ocupă funcția de asistent medical școlar, iar 49 de angajați își desfășoară activitatea în calitate de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav”, se arată în răspunsul Primăriei Ploiești la solicitarea Observatorulph.ro.

Ce facem cu bolnavii?

În cazul asistenților personali există o situație diferită față de cazurile în care funcționarii publici cumulează pensia cu salariu.

„În cele mai multe cazuri, asistentul personal este rudă a persoanei cu handicap grav.

Ieșirea la pensie și interzicerea cumului pensie – salariu nu mi se pare just în condițiile în care noi ne-am asumat, fără să fim plătiți, să avem grijă de bolnavii noștri nu doar opt ore pe zi, conform contractului de muncă, ci permanent.

Ce se va întâmpla dacă ni se interzice să cumulăm pensia cu salariul? Ce facem cu bolnavii noștri? Cine va avea grijă de ei? În unele cazuri persoanele bolnave nu au discernământ ca să aleagă cine va avea grijă de ei.

În aceste cazuri mi se pare normal să existe o excepție și să se permită, la fel ca în cazul medicilor, să putem cumula pensia cu salariul”, ne-a scris un ploieștean.

Decizie în pachetul III de măsuri bugetar-fiscale

La începutul lunii octombrie, premierul României, Ilie Bolojan, a prezentat un bilanț al celor 100 de zile de guvernare.

La acea dată, întrebat fiind dacă proiectul privind interzicerea cumului pensiei cu salariu va fi inclus în pachetujl III de măsuri bugetar-fiscale, premierul a susținut că da.