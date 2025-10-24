Funcționarii publici nu vor mai avea voie să cumuleze pensia cu salariul. Măsura se va aplica și în administrațiile locale, în anumite condiții. Totul face parte dintr-un pachet de măsuri care vizează reforma în administrația centrală și locală.

Un proiect de ordonanță de urgență, lansat în dezbatere în luna august, are drept scop să clarifice problema legată de cumulul pensiei cu salariul.

Cei care sunt pensionari, dar au în continuare și joburi la stat, vor putea opta doar pentru una dintre variante. Însă nu vor mai putea acumula pensia cu salariul. Cel puțin așa prevede o propunere legislativă la care se lucrează în continuare.

Câți funcționari cumulează pensia cu salariul la Primăria Ploiești

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești situația numărului de persoane atât din administrația locală, cât și din instituțiile din subordinea Consiliului Local care cumulează pensia cu salariul.

„La nivelul Primăriei Municipiului Ploiești sunt 4 (patru) salariați care cumulează salariul cu pensia, din care un salariat va înceta raportul de muncă la data de 03.11.2025.

De asemnea, la nivelul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești figurează 2 (două) persoane angajate prin concurs de recrutare, care au și calitatea de pensionare, astfel:

Arhivar, personal contractual, pensie limită de vârstă

Consilier, funcție publică, pensie de serviciu”, a precizat, la solicitarea Observatorulph.ro, Primăria Ploiești.

Trebuie precizat că, în alte două instituții din subordinea Consiliului Local Ploiești, Filarmonica Paul Constantinescu, precum și la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, nu există angajați care cumulează salariul cu pensia, conform legislației în vigoare”, a mai precizat Primăria Ploiești.

Propunere pentru reducerea cheltuielilor

Guvernul intenționează să implementeze un pachet de măsuri cu privire la reforma în administrația locală și centrală, inclusiv identificarea unei formule constituționale pentru a pune în aplicarea interdicția cumulului pensiei cu salariul.

La nivelul lunii august, potrivit datelor centralizate, la nivel național, aproximativ 10.000 de persoane care își desfășoară activitatea în administrația publică centrală și locală cumulează pensia cu salariul.

Proiectul aflat în lucru nu vizează categorii profesionale precum medici și profesori. Pachetul de măsuri propus are ca argument necesitatea limitării cheltuielilor bugetare.