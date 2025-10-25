Incendiul de la Aricești nu a fost stins: Deșeurile ard de 40 de ore

Incendiul de la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani, care a izbucnit joi după amiaza, nu a fost stins nici după 40 de ore de muncă susținută a pompierilor.

Vă reamintim că deșeurile depozitate pe o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați au luat foc, momentan din motive necunoscute.

Incendiul s-a manifestat cu degajări masive de fum, fiind necesară emiterea unui mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

Vineri după amiază, Prefectura Prahova anunța depășiri la amoniac și monoxid de carbon în urma măsurătorilor efectuate în zona din vecinătatea depozitului de deșeuri cuprins de flăcări.

Citește mai multe detalii aici: Depășiri de amoniac și monoxid de carbon în urma incendiului de la Ariceștii Rahtivani

Sâmbătă dimineață, pompierii continuă să acționeze pentru stingerea focului. Există în continuare degajări de fum, însă mai reduse cantitativ.

În această dimineață, la fața locului, cinci autospeciale de stingere, o autoscară, două cisterne, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit cititorilor ziarului, fumul degajat în urma incendiului a acoperit în această dimineață o mare parte din parcul industrial și este vizibil inclusiv din cartierul ploieștean Mitică Apostol.

Nu sunt raportate victime