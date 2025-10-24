Depășiri de amoniac și monoxid de carbon în urma incendiului de la Ariceștii Rahtivani

Prefectura Prahova face noi precizări cu privire la incendiul de la depozitul de deșeuri de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani. După aproape 24 de ore focul nu a fost stins, iar măsurătorile efectuate până la acest moment indică depășiri de amoniac și monoxid de carbon.

- Publicitate -

Citește și: Ce fel de deșeuri ard la Ariceștii Rahtivani. Acuzații grave ale primarului

Cu toate acestea, reprezentanții Prefecturii Prahova precizează că oamenii din localitățile Ariceștii Rahtivani, Stoenești, Nedelea, care se învecinează depozitul de deșeuri care arde, nu sunt în pericol.

- Publicitate -

„În acest moment, intervenția de stingere este în dinamică, incendiul manifestându-se pe o suprafață de 3500 mp.

Pompierii prahoveni au acționat continuu pe parcursul nopții.

ISU Prahova informează că pentru această intervenție au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autocisterne, 1 autoscară, 1 autospecială de primă intervenție și comandă, 1 ambulanță SMURD.

- Publicitate -

Cauza incendiului va fi stabilită după finalizarea intervenției. Precizam faptul că intervenția de lichidare a incendiului este de lungă durată, dată fiind cantitatea mare de material, ce face dificilă pătrunderea substanțelor de stingere în profunzime.

In domeniul protecției mediului, Garda de Mediu – CJ Prahova in colaborare cu Direcția Județeană de Mediu Prahova precizează:

Echipa de permanență a GNM CJ Prahova s-a deplasat la fața locului, odată cu producerea incendiului, solicitând sprijinul DJM Prahova pentru monitorizarea calității aerului în zona.

- Publicitate -

Reprezentanții GNM CJ Prahova au demarat un control la operatorul economic în cauză, în vederea stabilirii circumstanțelor producerii evenimentelor, verificării condițiilor prevăzute în actul de reglementare și luării măsurilor, după caz, pentru încălcarea legislației de mediu.

Reprezentanții Direcției Județene de Mediu Prahova s-au deplasat la fața locului și au efectuat un număr total de 10 determinări de scurtă durată în zilele de 23-24.10.2025.

Astfel, pe latura de SV a amplasamentului (zona învecinată și terenuri agricole) au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile pentru indicatorii monoxid de carbon și amoniac în intervalele 20:27-20:57 (23 octombrie 2025), respectiv 6:30-7:00 (24 octombrie 2025).

- Publicitate -

Zona locuită cu cea mai mare expunere la emisiile produse de incendiu este situată în partea de SV a amplasamentului și cuprinde localitățile: Ariceștii Rahtivani, Stoenești, Nedelea.

Cu toate acestea, având în vedere distanța considerabilă dintre locul incendiului și localitățile menționate (aproximativ 7 km), până la acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile care ar putea influența calitatea aerului în aceste localități.

Concluziile controalelor desfășurate de instituțiile cu atribuții în domeniu vor fi comunicate de către Instituția Prefectului Prahova după încheierea verificărilor”, au transmis reprezentanții Prefecturii Prahova.