Pacient scăpat de pe targă la Spitalul Județean: Apel către Ministerul Sănătății

Emilia Dumitru, șefa Serviciului de Management al Calității Serviciilor în Sănătate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, face un apel public către Ministerul Sănătății, autoritățile locale și conducerile spitalelor din România. Decizia vine după după ce un pacient a ajuns în comă, fiind scăpat de pe o targă, în curtea unității medicale.

Citește mai multe detalii aici: Pacient în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier la spitalul județean Ploiești

Aceasta atrage atenția asupra ignorării unor riscuri care, sesizate și ignorate, se pot transforma în adevărate tragedii.

Apelul integral, publicat pe pagina de Facebook

“Să ascultăm vocea calității înainte ca viața să ne dea lecții dureroase.”

Am învățat, din experiența dureroasă a ultimilor ani, că în spitale nu doar bolile dor, ci și indiferența.

Prea des, vocea calității, vocea celor care încearcă să prevină, să avertizeze și să corecteze este redusă la tăcere sau ignorată.

În urma incidentului petrecut la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, se ridică o întrebare pe care o rostim de ani de zile, dincolo de tăcere:

Câte semnale de alarmă trebuie ignorate până când vom înțelege că siguranța pacientului nu este o formalitate, ci o datorie morală și profesională?

Ca Sef SMCSS, simt nevoia să vorbesc și să vă reamintesc că rolul nostru nu trebuie să fie doar birocratic. Nu suntem pierzători de vreme. Suntem cei care, zi de zi, luptăm pentru siguranța pacienților și pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1312/2020, structura de management al calității are ca principal obiectiv implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului la nivelul fiecărei unități sanitare.

Rolul nostru este acela de a planifica, organiza, coordona, îndruma metodologic și monitoriza activitățile care asigură și îmbunătățesc calitatea serviciilor.

Aceste activități nu sunt opționale și nici formale, ele reprezintă coloana vertebrală a siguranței în spitale.

Din păcate, realitatea din teren rămâne adesea dureroasă. Prea des, specialiștii din serviciile de management al calității sunt implicați în activități care nu fac parte din atribuțiile lor și nu pot acționa eficient acolo unde riscurile sunt evidente.

O „rampă neconformă” o „ușă amplasată greșit” sau un „circuit funcțional inadecvat” pot părea detalii minore, dar pentru noi ele reprezintă semnale de risc, iar ignorarea lor poate costa vieți.

Dacă serviciul nostru ar fi sprijinit permanent, ascultat și respectat, am putea contribui real la reducerea riscurilor, la creșterea satisfacției pacienților și la dezvoltarea unei culturi autentice a calității și siguranței.

Dar de prea multe ori, RAPOARTELE NOASTRE RĂMÂN NECITITE, RECOMANDARILE NOASTRE NEAPLICATE IAR OAMENII CAPABILI MARGINALIZAȚI.

Neconformitățile semnalate nu trebuie să fie privite ca o critică, ci ca o oportunitate de îmbunătățire. Indiferența față de aceste semnale nu mai poate fi scuzată. Tăcerea devine, uneori, o formă de complicitate.

Și, pentru toate neplăcerile, durerile și incidentele pe care pacienții, aparținătorii și cadrele medicale le trăiesc în spitale, îmi cer iertare în numele unui serviciu care, deși lucrează din umbră, este prea des ignorat de conducere.

Sunt zile în care plec acasă cu lacrimi. Nopți în care nu dorm, căutând soluții…

Știu că nu putem mulțumi pe toată lumea, dar putem și trebuie să facem un pas important: să oferim pacienților siguranță, calitate și respect.

De aceea, fac un apel public către Ministerul Sănătății, autoritățile locale și conducerile spitalelor din România:

Implicați Serviciile de Management al Calității în toate deciziile privind infrastructura, circuitele și organizarea internă.

Ascultați recomandările și rapoartele acestui serviciu.

Acordați resurse, formare și autonomie profesională specialiștilor din domeniu.

Tratați standardele ANMCS ca pe un angajament continuu, nu doar ca pe o etapă de acreditare.

Încurajați cultura siguranței pacientului, nu cultura tăcerii și a indiferenței.

Pentru că în fiecare spital, dincolo de hârtii, există vieți. Și fiecare viață contează.

Când vocea calității este ignorată, suferința nu întârzie să apară. Dar când este ascultată, poate salva.

Semnat cu respect, responsabilitate și durere,

Dumitru Emilia

Șef SMCSS

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu, Ploiești