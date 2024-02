Cum a ajuns CAHM, o companie din Prahova, să doteze hotelurile din 30 de țări cu produse cosmetice. Povestea lui Andrei Severin

Puțină lume știe că în Prahova, la Băicoi, compania locală CAHM Europe SA, condusă de Andrei Severin, produce cosmetice pentru industria HoReCa, fiind chiar lider național de piață pe acest segment. În plus, în prezent, cosmeticele produse de CAHM Europe sunt exportate în 30 de țări, sub diverse branduri, fiecare cu prorpiile specificații.

Mai mult decât atât, în ultimii ani brandurile acestei companii au pătruns și pe piața de retail, regăsindu-se atât în magazine cât și în farmacii. Ca dovadă a calității superioare a acestor cosmetice, doi ani la rând, 2022 și 2023, „Sense”, cel mai popular brand al firmei, a câștigat distincția „Săpunul Anului” și nu numai.

Care este povestea fabricii din Băicoi și cum a pus Andrei Severin bazele liderului național pe piața de cosmetice hoteliere, este obiectul articolului de față, unul care face parte din campania „Antreprenori de succes”, demarată de Observatorul Prahovean pentru a sprijini afacerile locale.

Deși firma CAHM a fost deschisă în 2009, fiind specializată pe producția de cosmetice pentru industria hotelieră, era mai puțin cunoscută consumatorilor, clienților finali. Odată cu pătrunderea, din 2020, și pe piața de retail, „business to consumer”, brandurile CAHM au devenit din ce în ce mai populare iar calitatea ridicată a adus cu sine, imediat, fidelizarea clienților.

Fabrica de la Băicoi are două linii de producție, de cosmetice lichide (săpun, gel de duș, etc.) și cosmetice solide (săpun). Sunt achiziționate în permanență echipamente noi, moderne, care reduc timpul de producție, mărind astfel capacitatea.

Dar să revenim la începuturi…

Afacerea a demarat cu 3.830 de dolari

CAHM Europe SA a demarat în 2009 cu greu, cu o sumă de doar 3.830 de dolari.

„Trebuie să ai un țel, cred că asta este cel mai important (…)”, spune Andrei Severin. Și tot el mai povestește că a început afacerea în 2009 cu 3.830 de dolari și timp de jumătate de an nu a vândut absolut nimic. Crede însă că perseverența este cheia.

Își amintește că, la început, stătea nopțile să lipească etichete pe săpunurile de hoteluri, iar acum produsele lui sunt în cele mai mari hoteluri din țară și străinătate. „Dar știam atunci (când lipea etichete – n.r.) că trebuia să trec și prin etapele astea…”.

Apoi afacerea a luat amploare și, cu pași mici, a ajuns unde este acum: la o suprafață de 25.000 de metri pătrați din care 6.500 de metri pătrați de fabrică, la recunoaștere națională și internațională, la un nume greu pe piața de cosmetice din România.

„Probabil mai avem câte ceva de investit pe aici, dar pașii mari i-am făcut”, spune Andrei Severin.

Perioada grea a fost în 2020

În 2020, odată cu debutul pandemiei, businessul a fost lovit în plin, odată pauza din industria hotelieră. Și atunci a fost nevoie de o reinventare pentru a rămâne în piață.

„Eram 54 de oameni (în firmă – n.r.) în acel moment (acum sunt peste 80 – n.r.) și ne pregăteam de un sezon care noi speram să fie foarte bun. Dar lucrurile s-au întâmplat altfel (…)”, spune Severin.

„Eram „curtați” înainte de anumite lanțuri de magazine, să furnizăm și pentru ei, aveam producția planificată pe 30 sau chiar 60 de zile înainte, fabrica era mult mai micuță decât ce avem în ziua de astăzi, aveam doar 1.100 de metri pătrați cu tot cu partea de birouri, (…), dar ne-am gândit cum putem face să avem și produse mai mari…”, povestește acesta. Și așa a avut loc lansarea brandurilor CAHM Europe și pe piața de retail, în plină pandemie.

Dovadă că s-au orientat bine: Au câștigat distincții în anul 2022 și 2023, pentru „Săpunul Anului”. Andrei Severin spune că inovația a fost cea care le-a adus succesul. „Am făcut o inovație, noi o numim Sense Silk Plus. Practic, creăm un strat protector deasupra pielii, după spălare, care ține aproximativ două ore, și apa pe care o folosești în timpul spălării rămâne sub acest strat protector și hidratează pielea”, explică antreprenorul conceptul „Silk Plus”.

Sense – brandul lider de piață

În anul 2017 au avut o perioadă în care au dorit să se concentreze exclusiv pe exporturi. „Voiam să nu mai vindem nimic în România pentru că era o presiune legată de preț, de încasări întârziate… Calitatea produselor CAHM era recunoscută în afara țării, în timp ce în România…”, povestea Severin. Până la urmă au revenit, în 2019 și nu au renunțat la a livra și în țară. Mai mult, în 2020, au pătruns cu succes și pe zona de retail iar gama lor, „Sense”, s-a bucurat imediat de succes și recunoaștere.

„Sense” este brandul CAHM lider de piață pe zona de cosmetică hotelieră și care acum este disponibil și în zona de retail cu niște formulările premiate în 2022 și 2023.

„Este încurajator pentru noi să vedem că o companie românească poate să ia astfel de premii și să inoveze într-o industrie care are jucători extrem de mari. Tindem să credem că, ceea ce am reușit să facem în acest segment de retail, în timpul limitat pe care l-am avut la dispoziție, este extraordinar pentru că, atâta timp cât cineva a încercat un produs de la noi, am și reușit să-l fidelizăm”, mai spune tânărul antreprenor.

Foarte multe dintre cosmeticele produse la Băicoi iau drumul exportului, unde se bucură de apreciere pe piețe din țări cu experiență în industria cosmetică, cum ar fi Franța, Anglia sau Spania.

Evident, Andrei Severin știe multe despre produsele pe care le fabrică și știe fiecare substanță la ce folosește. „Acidul lactic forțează derma să se autoregenereze”, dă el un exemplu. Nicio substanță nu este introdusă întâmplător în produsele cosmetice ale CAHM Europe, totul este foarte bine analizat, măsurat, testat și apoi adăugat produsului. Faptul că astfel de produse sunt prezente pe piața din România și, mai mult decât atât, sunt fabricate chiar la noi, în Prahova, este un mare câștig pentru comunitatea locală.

Botanika – brandul cel mai apropiat de natură

În 2012 s-a lansat gama Botanika. Aceasta avea ca valori această idee de biodegradabilitate și de a merge cât mai mult spre natură. „Cred însă că proiectul cel mai interesant care ne-a motivat să mergem mai departe a fost cu un laborator de cercetare din Oslo, Norvegia, în 2016, când ne-au cerut să facem produse pentru generația următoare, care, de fapt, să dezvolte obiceiuri bune generației următoare”, dezvăluie Andrei Severin.

Concret, era vorba despre un săpun solid, sau lichid, care să dizolve în 30 de secunde în mâini. „Partea aceasta de spălare trebuie să aibă un timp mai lung de contact, adică o spălare optimă se face între 20 și 30 de secunde, și ei își doreau să dezvolte un obicei bun copiilor, atunci când vor deveni adulți să rămână cu acest obicei. Ce ne-a schimbat total modul în care vedem lucrurile în ziua de astăzi, este exact acest impact și cât de important este să gândești pentru oameni în profunzime și să vezi cu ce poți ajuta.

„Astăzi, în 2024, la începutul anului, am spus că tot ce își dorește compania CAHM, inclusiv prin brandurile noastre, este să aibă un impact bun asupra societății și asupra oamenilor, atât cât putem noi face”.

Orientarea companiei este în primul rând pentru oameni și pentru generațiile următoare

„Misiunea noastră este să înlocuim plasticul cu un material organic, pe care oamenii să-l și poată consuma”, spune Andrei Severin, evident preocupat de ceea ce înseamnă ecologia și biodegradabilitatea.

Cea mai nouă latură la care se lucrează este partea de etichetare. Conducerea fabricii își dorește să elimine cât mai mult plasticul din procesul de producție și, pentru asta, o parte importantă este eliminarea etichetelor. S-a achiziționat un utilaj pentru a imprima direct flacoanele cu o vopsea non-toxică, încercându-se astfel reducerea cât mai mult a plasticului.

„Rola de etichete, pentru a funcționa la viteză mare, are un suport pe bază de plastic. Dacă ar fi din hârtie nu ar putea funcționa la viteze mari. Și atunci am făcut la anumite produse trecerea de la suportul de hârtie la imprimare direct pe flacon. Chiar dacă este mai scump, mai costisitor pentru noi ca producători, nouă ni se pare mult mai eco-friendly (…)”, a explicat Andrei Severin.

Deocamdată imprimarea direct pe flacon se face la flacoanele mari, „unde impactul ecologic este mai mare”. Flacoanele mari sunt în principal destinate segmentului de retail, unde grupul CAHM a pătruns încă din 2020, odată cu pandemia, fiind prezenți acum în majoritatea lanțurilor de supermarketuri și farmacii.

„Încercăm să facem mulți pași în această zonă, de ecologie, și să avem un impact cât mai mic asupra mediului. Vopseaua pe care o folosim, o aducem din Germania, este vopsea non-toxică (…)”, mai spune antreprenorul.

Biopetul, un material inovator care poate înlocui clasicul PET

„Eu nu cred foarte mult în economia circulară pe care Uniunea Europeană o propune, ci cred într-o economie bazată pe resurse regenerabile mai degrabă (…)”, spune antreprenorul. În momentul de față, majoritatea PET-urilor reciclate sunt aduse din India și Oceanul Indian, de unde sunt extrase și, din acestea, 70% ajung în Europa. Acest proces, în opinia lui Andrei Severin, este energofag, și, de aceea, el preferă soluția biopet-urilor.

„Biopet-ul este un material pe care l-am văzut prima dată în urmă cu 9 ani la un târg. Atunci avea în componență 10% resurse din plante. În momentul de față, ce folosim noi, are 30% plante. În laborator se studiază un biopet cu 50% compoziție de plante”, explică el.

„Dacă toate resursele s-ar duce în companii care încearcă să inoveze, să schimbe fundamental zona de a folosi plasticul ca atare, folosit din petrol, atunci avansul nostru ar fi… Probabil peste 50 de ani este posibil să avem un recipient total din plante și care să fie complet biodegradabil.”, mai spune Andrei Severin.

Preocuparea pentru natură a CAHM Europe se reflectă inclusiv în alegerea foliei pentru ambalarea paleților. Alegând o folie mai specială, au ajuns să reducă mult cantitatea de folie consumată la ambalare, de la 2,5 kilograme pentru un palet, cum se folosea la început, cu folie de calitate mai slabă, acum, același palet este ambalat cu 400 de grame de folie, ceea ce înseamnă o economie de 2,1 kilograme la fiecare palet.

Achiziția utilajelor de ultimă generație s-a făcut în urma unor numeroase vizite la târgurile internaționale dar a meritat pentru că, la momentul de față, CAHM Europe este prezentă pe piețele din toată Europa, ajungând chiar și în nordul acesteia, unde se știe, se obțin foarte greu certificările pentru produse de calitate. „Aceasta este cea mai grea certificare pe care o poate obține un producător în materie de ecologie, „Nordic Swan Ecolabel”, este pentru țările nordice, am lucrat doi ani de zile pentru a obține această certificare”, spune cu mândrie Andrei Severin.

Planuri de viitor ale echipei CAHM Europe

În ceea ce privește planurile de viitor, echipa de la CAHM Europe este extrem de încrezătoare. Lucrează în prezent la niște tehnologii de vârf, pe care alții au încercat să le dezvolte dar s-au oprit pentru că ori a fost dificil, ori prea costisitor. „Avem în echipă oameni extraordinari (…), rar reușește o companie să strângă atât de multe valori în jurul ei. Fundamental pentru noi este acest impact asupra societății și tot ceea ce înseamnă partea de biodegradabilitate. Aceasta este foarte importantă pentru noi (…)”, spune Andrei Severin.

„Cred că una dintre valorile noastre de bază este responsabilitatea, pentru că suntem o companie pentru oameni și atunci, fără să existe un respect extraordinar față de semeni, nu putem să ajungem mai departe cu această companie.

Din această fabrică nu vor ieși niciodată non-săpunuri sau săpunuri care sunt sub un anumit standard și, totodată, facem tot ce putem pentru a asigura un nivel de calitate extrem de ridicat, chiar dacă în buget acest lucru este foarte costisitor. Nu poți reprezenta interesele oamenilor, sau omenirii fără să ai astfel de valori”, mărturisește cu convingere tânărul antreprenor.

Andrei Severin se împarte între viața de antreprenor și cea de familie, care este reprezentată de soția sa și cei trei copii ai lor. Nu e ușor, așa cum el însuși recunoaște, este complicat atunci când există atât de puțin timp pe care trebuie să-l împartă între business și familie. Dar reușește cumva, mai ales cu multă înțelegere din partea soției, să își crească frumos copiii și să fie alături de ei.

Trecerea de la industria cosmetică la un nou business: Piața Artizante

Andrei Severin este un antreprenor tânăr care, pe lângă CAHM Europe SA, a dezvoltat de curând și o altă afacere, mai mică, dar de suflet, care se numește Piața Artizante.

„Cred că în viața oricărui antreprenor, la un moment dat, există tendința de a observa ce se întâmplă dincolo de granițele țării…”, spune antreprenorul.

Modelul de piață Artizante este des întâlnit în Europa de Vest. „Orice sătuc mic din Italia are o piață unde comunitatea se strânge, își petrec timpul, discută ceea ce se întâmplă în comunitate… Plecând de la acealeași valori ale oamenilor am demarat și acest proiect: Piața Artizante”, mai spune el, mărturisind totodată că a încercat să adune, în jurul Pieței Artizante, excelența.

„Este un proiect în care fiecare dintre artizanii aflați acolo ar fi putut avea un magazin de sine stătător, sau ar fi putut avea un restaurant sau o brutărie, sau o cafenea și acești oameni să reușească pe cont propriu oriunde s-ar afla. Ceea ce eu am adunat acolo, este o echipă foarte frumoasă, sunt niște artizani care au ceva de spus și ei sunt total diferiți față de tot ceea ce găsim pe piață, în comerț… Este un „blue ocean” și, în momentul de față, avem cereri de franciză și din alte orașe și fonduri de investiții care sunt extrem de interesate să dezvoltăm acest concept și în alte părți”, mărturisește Andrei Severin.

Pentru tinerii care sunt la începutul unei afaceri sau vor să se apuce de una, le împărtășește din experienșa proprie și din concluziile pe care singur le-a tras de-a lungul timpului.

„Un antreprenor trebuie să-și păstreze modestia și umanitatea pe tot parcursul vieții pentru că lucrurile acestea îl vor ajuta să meargă mai departe și să aibă în permanență uși deschise. De asemenea trebuie să țintească cât mai sus, să fie perseverent.

Un tânăr care vrea să se apuce de o afacere trebuie de la bun început să știe unde vrea să ajungă și să nu se abată de la drumul acela. Și pentru mine, în cariera de antreprenor, au fost mai multe drumuri, dar, atunci când mi-am urmat scopul a fost cheia succesului pentru mine”, a spus în încheiere Andrei Severin, propeitarul CAHM Europe S.A., liderul actual al pieței de cosmetice pentru industria hotelieră din România.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de CAHM Europe și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea CAHM Europe nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.