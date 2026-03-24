Arca Village, cartierul în construcție lângă pădurea Păulești îți propune o ofertă specială de lansare

În apropiere de pădurea de la Păulești, la câțiva kilometri de Ploiești, se construiește Arca Village. Cel mai nou cartier rezidențial în constucție în vecinătatea Ploieștiului propune un concept rar pe piața imobiliară. Este vorba despre vânzarea de locuință cu teren și două locuri de parcare incluse, la prețul unui apartament vechi — 79.900 de euro, fără TVA. Pentru primii clienți, în acest preț sunt incluse facilități și dotări în valoare de 11.000 de euro, fără TVA. VIDEO la finalul articolului.

Acces facil dinspre și înspre Ploiești și parcurile industriale



Cartierul Arca Village din Păulești, situat în apropierea fostei tabere școlare din pădurea care dă numele localității, începe să prindă contur.

Accesul se va face, în primă fază, din drumul județean DJ 155, care străbate pădurea Păulești, urmând ca, în viitorul apropiat, să fie amenajate alte două drumuri de legătură, către DJ 236 (din zona Metro – Shopping City Ploiești), respectiv către Păulești.

Această poziționare unică le oferă rezidenților facilitatea din ce în ce mai rară în zona Ploieștiului de a avea acces facil către DN1 și o conectivitate foarte bună cu șoseaua de centură și drumurile care duc către principalele platforme industriale ale Prahovei.

De asemenea, nu este de neglijat faptul că același acces către DN1 face ca un rezident Arca Village să poată ajunge pe Valea Prahovei cu cel puțin 30 de minute mai rapid decât un locuitor din centrul sau sudul Ploieștiului.

Pe șantier se lucrează la foc continuu

Pe șantier, zeci de muncitori lucrează deja la primele 40 de locuințe. Fundațiile au fost turnate, iar în prezent se ridică pereții. Atenția la detalii este vizibilă încă din această etapă a lucrărilor. Sunt folosite cofraje și materiale speciale, de bună calitate, astfel încât pereții să fie perfect aliniați încă din faza de execuție.

„În momentul de față suntem în plină execuție. Fundațiile sunt deja finalizate și am intrat în etapa în care ridicăm efectiv casele. Astfel, proiectul începe să prindă formă și devine vizibil în realitate”, spune Cristian Săbăreanu, directorul de vânzări Arca Village.

Ofertă specială de lansare

Primii cumpărători beneficiază de o ofertă specială. În prețul de 79.900 de euro, fără TVA, sunt incluse patru facilități, în valoare totală de 11.000 de euro + TVA, respectiv:

centrală fotovoltaică cu invertor trifazat hybrid de mare putere;

sistem de ventilație cu recuperare de căldură și filtrare a aerului, pentru protecție împotriva alergenilor;

carport auto dedicat, pentru protecția autoturismului;

sistem de aer condiționat pentru climatizarea completă a locuinței.

Aceste facilități sunt incluse în preț doar în perioada ofertei de lansare, urmând ca ulterior să poată fi adăugate contra cost.

Toate locuințele din Arca Village beneficiază de numeroase dotări moderne: pompă de căldură inverter cu încălzire în pardoseală în toată locuința, racord de apă dedicat pentru utilizări exterioare, pregătire pentru priză auto electrică (EV), izolație performantă de 15 cm și tâmplărie de calitate superioară, pentru un nivel ridicat de eficiență energetică.

Ce cumperi la 79.900 de euro, fără TVA:

curte individuală de aproximativ 100 mp, calculată fără amprenta la sol, formată din circa 65 mp spațiu verde și un loc de parcare în curte;

două locuri de parcare;

suprafață construită de 66 mp (parter);

suprafață utilă de 54 mp (parter);

structură de tip unitate la parter în modul Octet (8 unități), cu casa scării comună cu etajul.

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot accesa arcavillage.ro sau pot suna la 0755.60.99.99.

E-mail: [email protected].