Stare de urgență în sectorul energetic din Republica Moldova, în urma atacurilor Rusiei

Marți, 24 martie 2026, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de urgență în sectorul energetic în urma atacurilor rusești care au scos din funcțiune linia de alimentare cu energie Isaccea-Vulcănești.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat declararea stării de urgenţă începând cu data de 25 martie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu toate acestea miercuri, 25 martie 2026, nu sunt planificate deconectări ale consumatorilor.

Linia Isaccea-Vulcănești reprezintă un element-cheie al interconexiunii energetice cu România și joacă un rol important în asigurarea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Concret, este singura de înaltă tensiune care interconectează sistemele energetice naționale ale României și Republicii Moldova și care face legătura și cu cel al Ucrainei.

„Din momentul incidentului, produs pe 23 martie la ora 19:15, operatorul de transport Moldelectrica a activat imediat protocoalele de siguranță. Au fost efectuate încercări de reconectare automată a liniei, însă acestea nu au avut succes. Defecțiunile tehnice identificate pe teritoriul Ucrainei, la elementele de susținere a conductoarelor, indică un scurtcircuit sever care necesită intervenții specializate.

Linia 400 kV Vulcănești-Isaccea este principala arteră de import din sistemul ENTSO-E – rețeaua europeană care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Aceasta asigură în mod normal între 60% și 70% din consumul malului drept al Republicii Moldova. În prezent, fluxurile pe această direcție sunt la 0 MW ceea ce generează un deficit estimat de până la 350-400 MW în orele de vârf începând cu ziua de mâine (mierucri, 25 martie – n.r.)”, a transmis Ministerul Energiei din Republica Moldova.