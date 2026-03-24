Ce se întâmplă cu fostul sediu BCR din centrul Ploieștiului. Clădirea a intrat în renovare

Fostul sediu al BCR din centrul Ploieștiului, una dintre clădirile cunoscute ale orașului, trece printr-un amplu proces de renovare, după ce a stat ani la rând în conservare. Noul proprietar, o firmă din Prahova, pregătește aici spații de birouri, dar și funcțiuni noi, precum o sală de fitness, o clinică medicală și zone de socializare.

Construit în anii ’90, fostul sediu al BCR din centrul Ploieștiului a intrat în conservare în urmă cu patru ani. După ce a fost cumpărat de un antreprenor, imobilul face acum obiectul unor ample lucrări de renovare. Observatorul Prahovean a fost pe șantier pentru a vedea stadiul lucrărilor și vă prezintă detalii din proiect.

O clădire avangardistă pentru anii ’90

În anul 1992 a început proiectarea unei clădiri al cărei design era considerat, pentru acele timpuri, pe cât de avangardist, pe atât de controversat. Construcția a început în 1995 și a fost finalizată doi ani mai târziu.

Timp de peste 20 de ani, clădirea a fost sediul central al BCR, iar în timpul pandemiei, la etajele superioare, a funcționat un call center. În timpurile bune, aici lucrau peste 600 de angajați.

Ani de conservare și degradare vizibilă

În anul 2022, clădirea a intrat în conservare, iar efectele trecerii timpului au devenit tot mai vizibile. Plăcile de ceramică de pe fațadă și scările de la intrare au început să se desprindă, iar intemperiile au lăsat urme pe întreg exteriorul imobilului cu șase etaje.

Anul trecut, clădirea a fost scoasă la licitație și cumpărată de un om de afaceri, iar din noiembrie au început lucrările de renovare.

Ce lucrări se fac acum

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu inginerul Vasile Păduraru, managerul de proiect, despre lucrările aflate în desfășurare și despre funcționalitatea imobilului după terminarea șantierului.

Lucrările presupun modernizarea spațiilor interioare, inclusiv renovarea grupurilor sanitare și a spațiilor comune, precum și înlocuirea geamurilor. Fațada va fi schimbată, vechile plăci de ceramică urmând să fie înlocuite cu panouri de aluminiu.

Ce va funcționa în noul spațiu

„Majoritatea spațiilor își va păstra destinația pentru care a fost gândită clădirea, și anume spații de birouri. Totuși, vor fi unele modificări la anumite etaje, pentru care proprietarul este în discuții destul de avansate cu potențiali chiriași. Este vorba despre o sală de fitness și despre o clinică medicală”, a declarat pentru Observatorul Prahovean ing. Vasile Păduraru.

Acesta a precizat că sunt vizate activități economice mai puțin sensibile la crize economice, motiv pentru care clădirea nu va fi transformată într-un mall, în condițiile în care ponderea comerțului online devine tot mai mare în preferințele clienților.

Cafenea, catering și peste 50 de locuri de parcare

Totuși, nu vor lipsi spațiile de socializare, precum o cafenea și, posibil, o zonă de catering pentru chiriași și nu numai. De asemenea, în zonă vor fi disponibile peste 50 de locuri de parcare.

Lucrările au depășit deja stadiul de 30%, iar, cel mai probabil, șantierul va fi finalizat la sfârșitul acestui an.

„Ne dorim să readucem la viață o clădire care se afla în moarte clinică, dacă îmi permiteți această comparație. Contrar aparențelor, clădirea era într-o stare bună, dar trebuia readusă la nivelul anului 2026.”

Clădirea, în cifre

Anul proiectării: 1992

Anul inaugurării: 1997

Destinație: sediu de bancă

Suprafață totală: 6.338 mp

Înălțime clădire: 28 m

Cum va arăta clădirea la finalizarea lucrărilor