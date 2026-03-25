Cratere pe drumul Măgurele – Valea Cucului. Pericol pentru șoferii care trec pe acolo

Odată cu topirea zăpezii, cratere din asfalt au început să apară ca ciupercile după ploaie. Astfel, tot mai multe drumuri din Prahova au devenit reale pericole pentru șoferii care trec pe acolo.

Este și cazul drumului care leagă Măgurele de Valea Cucului, unde craterele au atins dimensiuni impresionante. Situația ne-a fost semnalată de un cititor, care a trimis fotografii în care se observă cu ușurință atât diametrul cât și adâncimea gropilor de pe acest drum.

„Pe drumul Magurele-Prahova Dj100L au apărut gropi care pun circulația în pericol. Problema este foarte gravă, din cauza acestor gropi care sunt multe la număr (…), poți să faci accident încercând să le ocolești”, a scris acesta.

Așa cum se observă, gropile nu doar că sunt dese, dar sunt și adânci. Ocolirea lor este aproape imposibiliă, ceea ce le face să reprezinte un pericol nu doar pentru starea tehnică a mașinilor, ci și pentru siguranța celor care se află în mașini pe acest drum.