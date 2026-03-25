Bărbat aflat în stop cardio-respirator într-o benzinărie din București salvat de doi polițiști instruiți la Câmpina [VIDEO]

Momente dramatice, marți după-amiază, într-o stație de alimentare din Sectorul 3 al Capitalei, unde un bărbat de 56 de ani a fost readus la viață în urma unei intervenții rapide și bine coordonate a polițiștilor și echipajelor de urgență. Salvarea sa a depins de reacția imediată a celor doi agenți, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Capitalei.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 15:00, când polițiștii Secției 12, aflați în zonă, au fost alertați de un martor că un bărbat aflat într-un autoturism este inconștient. Ajunși la fața locului, agenții au evaluat situația și au constatat că victima se afla în stop cardio-respirator.

Fără ezitare, l-au scos din mașină și au început manevrele de resuscitare. În paralel, un angajat al benzinăriei a adus un defibrilator semiautomat disponibil în locație, iar polițiștii au aplicat două șocuri electrice, alternând intervenția cu manevrele de resuscitare.

Scenele au fost tensionate: în timp ce unul dintre polițiști continua lupta pentru viața bărbatului, celălalt a dirijat traficul și a asigurat accesul rapid al echipajelor de intervenție.

La scurt timp, un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a preluat manevrele de resuscitare, fiind sprijinit ulterior de un echipaj de terapie intensivă mobilă. Eforturile au dat rezultate: victima a început să prezinte semne vitale, a fost stabilizată și transportată de urgență la spital.

Dincolo de coordonarea intervenției, un rol esențial l-a avut pregătirea celor doi polițiști. Aceștia au acționat conform procedurilor învățate în cadrul cursurilor de specializare ale Poliției Capitalei, dar și în timpul formării la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina.