Ieftinire semnificativă a carburanților: motorina se apropie de 9,25 lei/l

Prețurile carburanților au înregistrat o scădere semnificativă în această dimineață. Petrom rămâne cel mai ieftin furnizor. Motorina se apropie de pragul de 9,25 lei pe litru, în timp ce benzina a coborât mult sub 8,5 lei pe litru.

Aceasta este una dintre cele mai consistente ieftiniri din ultima perioadă, după o serie de scumpiri repetate generate de evoluțiile internaționale ale prețului petrolului. Reducerea prețurilor vine în contextul ajustării cotațiilor petrolului și scăderea accizei la motorină.

La Ploiești, Petrom vinde cea mai ieftină motorină – 9,28 lei/l, față de Lukoil – 9,63 lei/l sau Rompetrol – 9,64 lei/l.

Benzina se vinde la Petrom cu 8,37 de lei/l, la Lukoil cu 8,89 de lei, iar la Rompetrol cu 8,82 de lei.

Prețurile prezentate sunt furnizate de aplicația Monitorul Prețurilor al Consiliului Concurenței.