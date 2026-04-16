De ce au fost anulate alegerile prezidențiale din 2024. Explicațiile șefei CCR

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a explicat public motivele care au stat la baza deciziei fără precedent de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, precizând că hotărârea s-a fundamentat pe trei încălcări majore ale Constituției.

Potrivit șefei CCR, decizia adoptată în decembrie 2024 a fost determinată de încălcări grave ale legislației electorale și ale drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

„Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale”, a declarat Simina Tănăsescu într-un interviu acordat TVR Info.

Aceasta a subliniat că cele trei motive invocate sunt „extrem de solid ancorate în textul Constituției” și că hotărârea Curții a trecut inclusiv testele unor instituții internaționale, precum Comisia de la Veneția și Comisia Europeană.

CCR a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea întregului proces electoral, chiar în timp ce votul pentru turul al doilea era în desfășurare în diaspora.

Președinta CCR a explicat că unele informații relevante au apărut ulterior desecretizării unor documente privind modul de desfășurare a campaniei electorale, ceea ce a determinat instituția să reanalizeze validarea alegerilor.

Oficialul a precizat că hotărârea nu a fost una ușoară, dar a fost o decizie asumată.