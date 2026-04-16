Peste 2.800 de pietoni și bicicliști sancționați în Prahova, în primele luni ale anului

Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Prahova atrage atenția asupra riscurilor din trafic, după ce peste 1.800 de pietoni și mai mult de 1.000 de bicicliști au fost depistați încălcând legislația rutieră în primele trei luni ale anului 2026.

Potrivit datelor oficiale, indisciplina pietonală a dus la producerea a trei accidente grave, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața, iar o alta a fost rănită grav. În același interval, abaterile comise de bicicliști au provocat două accidente rutiere soldate cu rănirea gravă a două persoane.

Polițiștii subliniază că principalele nereguli constatate au fost traversările neregulamentare, deplasarea necorespunzătoare pe carosabil, lipsa elementelor de vizibilitate și ignorarea semnalizării rutiere. Aceste comportamente cresc semnificativ riscul de accidente, în special în cazul categoriilor vulnerabile de participanți la trafic.

Pentru a preveni astfel de situații, polițiștii rutieri au intensificat controalele și acțiunile de informare, mai ales în zonele cu risc ridicat. În total, au fost aplicate peste 2.800 de sancțiuni contravenționale, majoritatea sub formă de avertismente, considerate un instrument de responsabilizare. În cazurile grave, au fost aplicate amenzi.

Reprezentanții IPJ Prahova transmit că vor continua acțiunile de prevenire și control și fac apel la pietoni și bicicliști să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil în trafic, pentru a evita tragediile.

Siguranța rutieră rămâne o responsabilitate comună, subliniază polițiștii.