Idolul de pe „Ilie Oană” schimbă prefixul! Cu ce ocupă acum fostul golgheter al Petrolului

Younes Hamza, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria Petrolului, împlinește astăzi 40 de ani. Atacantul tunisian a jucat în două perioade la echipa „lupilor galbeni”, impunându-se ca unul dintre idolii tribunei ploieștene.

Hamza a venit la Petrolul în 2012, de la Etoile du Sahel, și a avut o evoluție remarcabilă. În două sezoane, în care a jucat 64 de meciuri, el a marcat 37 de goluri, fiind unul dintre artizanii câștigării Cupei României, în 2013, ultimul succes major al Petrolului. Un an mai târziu, Hamza a devenit protagonistul unui transfer pe bani mulți la Botev Plovdiv, de unde a început periplul său în străinătate.

După ce a mai jucat la Ludogorets Razgrad (Bulgaria), Tractor (Iran), Erzurumspor (Turcia), Al Ahli (Qatar), Xanthi, Aris Salonic și AEL Larissa (Grecia), el s-a întors în România în 2021, mai întâi la Concordia Chiajna și apoi la Petrolul, unde și-a încheiat cariera, în liga a II-a, în 2022.

Younes Hamza, care în cariera sa a marcat 153 de goluri, în 376 de partide, și a avut o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, în cea mai bună perioadă a activității sale, își împarte acum timpul între cele trei locații în care locuiește.

El stă cât la Ploiești, când în Franța, lâmgă Marseille, dar ajunge foarte des și la Monastir, în țara natală. El este implicat în mai multe domenii de afaceri, iar anul acesta și-a îndeplinit visul pe care îl are orice musulman.

Younes Hamza a fost în pelerinaj în Arabia Saudită, la mijlocul lunii februarie. Efectuarea pelerinajului la Mecca, o dată în viață, este unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului, o obligație pentru fiecare musulman care are resursele fizice și financiare necesare.

Mecca este orașul unde s-a născut profetul Mohamed și unde a început revelația Coranului. De altfel, musulmanii din întreaga lume se întorc cu fața spre Mecca în timpul rugăciunilor zilnice, indiferent de locul în care se află, marcând astfel un punct central al credinței lor.

Younes Hamza și-a încercat norocul și ca antrenor, pregătind pentru o scurtă perioadă formația Voința Limpeziș, din liga a treia, dar a renunțat din cauza condițiilor financiare precare.

El a fost prezent atât la Centenarul Petrolului, desfășurat în 2024, cât și la meciul demonstrativ prilejuit de împlinirea a 30 de ani de la câștigarea de către Petrolul a Cupei României, în 1995, după acea finală istorică cu Rapid, decisă la penaltyuri.