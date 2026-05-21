Gimnastele de la CS Petrolul Ploiești, rezultate remarcabile la Cupa „Andreea Răducan” de la Bârlad

Gimnastele de la CS Petrolul Ploiești au obținut rezultate foarte bune la Cupa „Andreea Răducan”, competiție ajunsă la cea de-a XIV-a ediție, desfășurată weekendul trecut, în perioada 14-15 mai, la Bârlad.

La categoria 10 ani, echipa CS Petrolul Ploiești a obținut medalia de argint, în componența Maria Dragomir, Sofia Stan, Sofia Negrescu și Irina Andronescu.

Tot la categoria 10 ani, gimnastele ploieștene au urcat pe podium și în probele individuale. Maria Dragomir a obținut medalia de bronz la sărituri, iar Sofia Stan a câștigat bronzul la paralele.

De asemenea, Maria Dragomir și Sofia Stan au avut clasări bune și la individual compus.

Sportivele de la CS Petrolul Ploiești vor participa și la Cupa „Nadia Comăneci”, organizată la Onești, competiție ajunsă la cea de-a XXVIII-a ediție.

Clubul ploieșteanva fi reprezentat de Bianca Bârlă, la senioare, Daria Mihai, la categoria 13 ani, Alexandra Ioniță și Antonia Constantin, la categoria 12 ani, precum și Erika Moraru, Irina Lupu, Raisa Avram, Anya Stăncescu la categoria 9 ani.

După cupa care poartă numele celei mai mari gimnaste din România, următoarea competiție importantă pentru gimnastele de la CS Petrolul Ploiești va fi Campionatul Național de la Deva, programat în perioada 10-14 iunie.

Sportivele care obțin constant rezultate deosebite sunt pregătite de antrenoarele Corina Ungureanu, Camelia Rădulescu, Livia Costache si Gabriela Tăvaru.