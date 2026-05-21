Cum a ajuns Ploieștiul model național pentru finanțarea tramvaielor: Experții BEI au prezentat proiectul ca exemplu de urmat

Proiectul de achiziție a 20 de tramvaie electrice noi pentru Ploiești a ajuns să fie discutat la nivel național drept un model de bune practici în finanțarea transportului urban. Mihai Frumosu, Senior Transport Expert al Băncii Europene de Investiții (BEI), a declarat că proiectul ploieștean poate fi preluat ca exemplu de orașe mai mici din România. Declarația a fost făcută în cadrul Conferințelor Club Feroviar – Material Rulant, desfășurate în perioada 20-21 mai la Arad.

- Publicitate -

Structura de finanțare: 50 de milioane de euro din surse combinate

Ceea ce face proiectul remarcabil este structura sa combinată de finanțare, estimată la aproximativ 50 de milioane de euro: 36 de milioane provin din împrumutul acordat de BEI, 9 milioane reprezintă un grant nerambursabil din partea Comisiei Europene, iar contribuția locală se ridică la 5 milioane de euro. „E o structură combinată, împrumut, granturi, fonduri proprii„, a explicat expertul BEI în cadrul conferinței.

Grantul de 9 milioane de euro, suma maximă acordată în cadrul Mecanismului pentru Tranziție Justă, a fost aprobat de Comisia Europeană și este derulat prin Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA).

- Publicitate -

Primarul Polițeanu: „Ploieștiul va avea tramvaie noi”

Primarul Mihai Polițeanu a anunțat confirmarea finanțării cu entuziasm: „Banca Europeană de Investiții ne-a confirmat că decizia de finanțare a fost luată în boardul instituției. În acest moment avem întreaga sumă necesară. Urmează procedura de contractare efectivă și semnarea contractului de finanțare”.

Ce include proiectul și cum intervine BEI dincolo de finanțare

Proiectul „Achiziția a 20 de tramvaie electrice cu podea joasă” include și modernizarea depoului pentru întreținere și exploatare, fiind aliniat cu obiectivele europene privind clima și tranziția justă. Prin această investiție, Ploieștiul urmează să înlocuiască integral o flotă cu o vechime de peste 40 de ani.

Expertul BEI a subliniat și implicarea instituției dincolo de finanțare: banca realizează evaluări ale beneficiilor sociale și economice ale proiectului și oferă asistență tehnică, inclusiv pentru specificații tehnice, documentația de atribuire și structurarea modelului financiar.

- Publicitate -

Licitația: câștigată de Astra Vagoane Călători, contestată de un producător turc

Licitația a suscitat interesul a doi producători — unul din România, celălalt din Turcia. A fost câștigată de Astra Vagoane Călători, însă competitorul turc Bozankaya a depus contestație, ceea ce ar putea genera întârzieri procedurale.

Când vor ajunge tramvaiele noi la Ploiești

Potrivit primarului Polițeanu, „dacă nu vor fi impedimente procedurale majore, vom avea primul tramvai nou la începutul lui 2027 și al 20-lea la finalul aceluiași an”. Durata de viață a noilor tramvaie este estimată la cel puțin 30 de ani, primii 8 ani fiind fără reparații generale.

Dacă totul decurge conform planului, Ploieștiul va intra în 2027 într-o nouă eră a transportului public, cu o flotă modernă, silențioasă și prietenoasă cu mediul, care va circula pe șinele orașului pentru cel puțin trei decenii. Un proiect născut din negocieri îndelungate și finanțări complexe, dar care ar putea schimba față orașului mai repede decât se așteaptă mulți ploieșteni.