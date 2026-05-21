Un nuc uscat din curtea unui bloc din Ploiești, pericol iminent pentru pietoni. Locatarii așteaptă de peste un an să fie rezolvată problema

Un copac uscat din curtea blocului 123C, de pe strada Doctor Carol Davila nr. 8 din Ploiești, reprezintă un pericol real pentru trecători, avertizează un locatar al imobilului, care a sesizat redacția Observatorul Prahovean. Cititorul susține că a făcut toate demersurile pentru ca respectivul copac să fie îndepărtat de autorități, dar fără nicio rezolvare.

Din fotografiile transmise redacției se poate observa că nucul are trunchiul parțial putrezit, cu scoarța crăpată și deteriorată pe porțiuni întinse. În plus, vârful arborelui este complet uscat, fără nicio frunză, semn că pomul nu mai poate fi salvat. Crengile uscate de la coroană reprezintă un risc serios de prăbușire, mai ales în condiții de vânt puternic, asupra trotuarului frecventat de pietoni.

„Acest nuc este uscat total și sunt posibile căderi pe trotuar, pe unde circulă pietoni. Fac acest anunț pentru a preveni accidente”, a transmis locatarul, care spune că a sesizat atât primăria, cât și administratorul blocului, de mai bine de un an. Răspunsul primit de la administrator a fost că „s-a făcut tot ce era necesar”, însă copacul periculos se află și astăzi în același loc.

Redacția Observatorul Prahovean a contactat SGU Ploiești pentru un punct de vedere. Vom reveni cu detalii.