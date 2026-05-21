Cum explică eMAG taxa introdusă pentru fiecare comandă. Invocă scumpirea motorinei

eMAG, cel mai mare retailer online din România, a explicat introducerea taxei aplicate pentru fiecare comandă plasată pe platformă prin creșterea costurilor de operare și a cheltuielilor generate de scumpirea combustibilului.

- Publicitate -

Potrivit Profit.ro, taxa a fost introdusă începând cu 17 aprilie 2026 și este aplicată tuturor comenzilor plasate pe eMAG. Valoarea acesteia este de 1% din valoarea produselor comandate, dar nu mai puțin de 1,49 lei și nu mai mult de 3,99 lei, TVA inclus.

Tudor Manea, CEO eMAG, a explicat că decizia a avut la bază două componente: costurile de operare ale platformei și creșterea costurilor logistice, în special cele legate de combustibil.

- Publicitate -

„Ne puseserăm în buget motorina la 8 lei, dar motorina a crescut la 10 lei, adică cu 25%”, a declarat Tudor Manea, potrivit Profit.ro.

Reprezentanții companiei susțin că noul cost este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii și că măsura nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor de pe platformă.