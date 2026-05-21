Lift căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Trei persoane au fost rănite

Un lift în care se aflau șase persoane s-a prăbușit joi dimineață, 21 mai, în clădirea Ministerului Transporturilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență din București intervine cu două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere.

Între timp, echipele de salvatori au reușit să extragă toate victimele. Trei persoane rănite vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Se pare că liftul, care a mai avut probleme în trecut, s-a prăbușit câteva etaje. Deocamdată nu se cunoaște cauza defecțiunii.