Care este starea tinerilor răniți în accidentul de la Brătășanca

Cei doi tineri răniți în accidentul rutier produs joi dimineață, 21 mai, pe DJ 101P, la Brătășanca, sunt în stare stabilă. Băiatul de 19 ani a rămas internat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, iar adolescenta de 17 ani este sub observație la Spitalul de Pediatrie, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 07.00, după ce un tânăr de 18 ani, care conducea din direcția Florești către DN72, ar fi pierdut controlul volanului.

În urma impactului, o adolescentă de 17 ani și un tânăr de 19 ani au fost răniți, fiind transportați la spital.

Managerul SJU Ploiești, medicul Sebastian Toma, a declarat că băiatul de 19 ani a rămas internat la Neurochirurgie, cu traumatism cranio-cerebral, tasări vertebrale T3 și L1 și plagă la arcada sprâncenoasă.

Fata de 17 ani a fost dusă la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Potrivit managerului Anca Miu, adolescenta a suferit o fractură prin tasare la vertebra L5 și a rămas internată sub observație.