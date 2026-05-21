Greșeală într-un exercițiu de la Evaluarea Națională de clasa a IV-a. Niciuna dintre variantele din grilă nu era corectă

O greșeală de formulare a fost descoperită la unul dintre exercițiile de matematică pe care elevii de clasa a IV-a le-au avut de rezolvat miercuri, 20 mai, la Evaluarea Națională. Din cauza erorii, niciuna dintre variantele de răspuns nu era corectă.
Cerința exercițiului:
„Elevii clasei a IV-a au participat la un proiect privind diversitatea banilor românești începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până ieri, 19 mai 2026. Cât timp a durat proiectul?”
Variantele de răspuns oferite au fost următoarele:
- două luni și nouăsprezece zile
- trei luni și o zi
- două luni și douăzeci de zile
- patru luni fără o zi
Ultima zi a lunii februarie 2026 este 28.
Calculul corect al perioadei era următorul:
- 28 februarie – 28 martie = 1 lună
- 28 martie – 28 aprilie = 1 lună
- 28 aprilie – 19 mai = 21 de zile
Astfel, rezultatul corect este „două luni și 21 de zile”. Problema este că această variantă nu a apărut printre răspunsurile oferite elevilor.
Potrivit edupedu.ro, mai mulți profesori au semnalat eroarea imediat după publicarea subiectelor, susținând că formularea exercițiului a creat confuzie în rândul copiilor care termină ciclul primar.