Greșeală într-un exercițiu de la Evaluarea Națională de clasa a IV-a. Niciuna dintre variantele din grilă nu era corectă

O greșeală de formulare a fost descoperită la unul dintre exercițiile de matematică pe care elevii de clasa a IV-a le-au avut de rezolvat miercuri, 20 mai, la Evaluarea Națională. Din cauza erorii, niciuna dintre variantele de răspuns nu era corectă.

Cerința exercițiului:

„Elevii clasei a IV-a au participat la un proiect privind diversitatea banilor românești începând cu ultima zi a lunii februarie 2026 până ieri, 19 mai 2026. Cât timp a durat proiectul?”

Variantele de răspuns oferite au fost următoarele:

două luni și nouăsprezece zile

trei luni și o zi

două luni și douăzeci de zile

patru luni fără o zi

Ultima zi a lunii februarie 2026 este 28.

Calculul corect al perioadei era următorul:

28 februarie – 28 martie = 1 lună

28 martie – 28 aprilie = 1 lună

28 aprilie – 19 mai = 21 de zile

Astfel, rezultatul corect este „două luni și 21 de zile”. Problema este că această variantă nu a apărut printre răspunsurile oferite elevilor.

Potrivit edupedu.ro, mai mulți profesori au semnalat eroarea imediat după publicarea subiectelor, susținând că formularea exercițiului a creat confuzie în rândul copiilor care termină ciclul primar.