Liftul care a căzut în gol la Ministerul Transporturilor fusese supus ieri unei revizii tehnice majore

Toate lifturile din incinta Palatului CFR au fost oprite şi vor fi supuse unor verificări suplimentare, au anunţat, joi, 21 mai, reprezentanţii Ministerului Transporturilor. Un incident a avut loc acolo, în această dimineață. Un lift, în care se aflau șapte angajați, a căzut în gol mai multe etaje.

Care este starea răniților

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Două dintre ele au suferit fracturi și au ajuns la diferite spitale din capitală.

Cablurile liftului fuseseră schimbate cu o zi în urmă

Compania care administrează clădirea a anunţat că liftul implicat în incident era autorizat. Acesta fusese supus cu o zi în urmă unei revizii majore. Au fost schimbate inclusiv cablurile de tracțiune.

Intervenția este acum verificată. Cei care au făcut lucrarea vor trebui să dea explicații.