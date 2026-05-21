Crește numărul fraudelor online în Prahova. Recomandările polițiștilor

Polițiștii prahoveni atrag atenția asupra faptului că numărul fraudelor online este în creștere. Aceștia recomandă oamenilor să fie atenți atunci când folosesc internetul, aplicațiile de mesagerie sau fac plăți online.

Cele mai întâlnite metode folosite de infractori sunt mesajele false, site-urile care imită paginile unor bănci sau magazine, anunțurile fictive de vânzare și apelurile telefonice prin care sunt cerute date bancare sau parole.

Polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste prudență sporită în mediul online și să adopte măsuri minime de siguranță pentru protejarea datelor personale și financiare.

Recomandările transmise de IPJ Prahova:

Nu furnizați date bancare, coduri PIN, parole sau coduri de autentificare primite prin SMS unor persoane necunoscute, indiferent de motivul invocat;

Verificați cu atenție autenticitatea site-urilor pe care efectuați plăți online și evitați accesarea link-urilor primite din surse necunoscute;

Nu instalați aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă instituții bancare, firme de investiții sau autorități;

Evitați transmiterea copiilor actelor de identitate către persoane necunoscute sau pe platforme nesecurizate;

Fiți atenți la ofertele care promit câștiguri rapide, investiții garantate sau premii substanțiale;

În cazul tranzacțiilor online, verificați identitatea cumpărătorului sau vânzătorului și evitați continuarea discuțiilor în afara platformelor oficiale.

De asemenea, polițiștii atrag atenția asupra tentativelor de fraudă în care persoane necunoscute contactează cetățenii, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor bănci, instituții publice sau companii de curierat și solicită date confidențiale ori efectuarea unor transferuri de bani.

În cazul în care cineva crede că a fost victima unei fraude online, recomandarea este contactarea imediată a băncii, schimbarea parolelor și sesizarea poliției.