Concert eveniment la Ploiești. Patru dintre cei mai valoroși violoniști români, pe scena Filarmonicii „Paul Constantinescu”

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești propune, săptămâna aceasta, un concert special, care reunește patru dintre cei mai valoroși muzicieni ai scenei violonistice românești: Gabriel Croitoru, Șerban Mereuță, Simina Croitoru și Petru Lupan.

- Publicitate -

Evenimentul va avea loc joi, 21 mai 2026, iar programul serii include lucrări semnate de Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach și Francis Poulenc.

Unul dintre momentele principale ale concertului va fi interpretarea lucrării „Concertul pentru patru viori și orchestră în si minor, RV 580”, de Antonio Vivaldi, avându-i ca soliști pe Gabriel Croitoru, Șerban Mereuță, Simina Croitoru și Petru Lupan.

- Publicitate -

Programul mai cuprinde „Concertul pentru două viori și orchestră în re minor, BWV 1043”, de Johann Sebastian Bach, în interpretarea soliștilor Gabriel Croitoru și Șerban Mereuță, precum și „Sinfonietta în Fa major pentru orchestră, FP 141”, semnată de Francis Poulenc.

Simina Croitoru, de la debutul la 8 ani la cariera internațională

Provenind dintr-o familie de muzicieni, Simina Croitoru a început studiul viorii de la o vârstă foarte fragedă, urmând cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” din București.

- Publicitate -

Pregătirea academică și-a continuat-o la Universitatea „Franz Liszt” din Weimar, Germania, alături de Friedemann Eichhorn, în perioada 2009–2010, și la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a studiat cu maestrul Gabriel Croitoru. În 2020, Simina Croitoru a obținut titlul de doctor în muzică.

A debutat ca solist pe scena Sălii Radio din București la doar 8 ani, sub bagheta dirijorului Mădălin Voicu. De atunci, a susținut numeroase concerte și recitaluri camerale pe scene din România, Republica Moldova, Germania, Italia, Slovenia, Turcia, Austria, Elveția, Franța, Finlanda, China și America de Sud.

De-a lungul carierei, Simina Croitoru a colaborat cu muzicieni importanți, precum Valentin Gheorghiu, Gabriel Croitoru, Marin Cazacu, Răzvan Suma, Toma Popovici, Liviu Prunaru, Mihai Ungureanu și Horia Mihail, dar și cu dirijori precum Horia Andreescu, Cristian Mandeal, Vlad Conta, Emanuel Elenescu, Paul Popescu, Romeo Rîmbu, Ilarion Ionescu-Galați, Petre Sbârcea, Cristian Brâncuși și Ovidiu Bălan.

- Publicitate -

Palmaresul său include premii și distincții obținute la competiții naționale și internaționale. În prezent, Simina Croitoru activează și în zona pedagogică, fiind lector universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică din București.

Textul de prezentare a fost redactat de muzicologul Diana Murășan-Rebac.