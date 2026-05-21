Bani mai mulți în 2026 pentru Programul RABLA

Programul Rabla va beneficia în 2026 de o suplimentare de 100 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe o reţea de socializare.

- Publicitate -

El susține că a majorat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu „ pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia”.

Calendarul oficial al programului Rabla 2026 şi valoarea finală a ecotichetelor nu au fost stabilite. Acestea urmează să fie anunţate după aprobarea bugetului şi finalizarea ghidului de finanţare.

- Publicitate -

La începutul lunii mai, ministrul mediului, Diana Buzoianu, anunţa că programul RABLA pentru persoane fizice va beneficia de un buget de 300 de milioane de lei.

Anul trecut, fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în doar 13 minute de la lansare.