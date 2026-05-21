Pământul se surpă la Măneciu Pământeni. Localnică: „Mi-e teamă că mi se duce casa în râpă” (VIDEO)

Locuitorii de pe strada Podișor, din satul Măneciu Pământeni, trăiesc de aproape un an de zile cu spaima că pământul le fuge, la propriu, de sub picioare. Oamenii privesc neputincioși cum asfaltul se rupe, iar pământul se surpă tot mai mult de la o zi la alta. Trei cratere uriașe s-au format deja în zonă, iar localnicii se tem că alunecările de teren le-ar putea afecta casele.

O localnică, Gabriela Saulea, ne-a semnalat din nou problema. Disperată, femeia în vârstă de 50 de ani spune că nu mai poate dormi noaptea de teamă că, în orice moment, casa acesteia, aflată la 5 metri de unul dintre cratere, ar putea să se prăbușească în râpă.

„Stau și eu, și vecinii mei, cu frica în sân în fiecare zi. Pământul se surpă sub ochii noștri, iar craterele apar unul după altul. În afară de câteva marcaje trase pe asfalt și vizite pe care le-au făcut în zonă cei de la Primărie, dar și câțiva specialiști, nu s-a făcut nimic concret. Îmi e teamă că într-o zi o să ne trezim cu locuințele prăbușite în râpă”, a povestit femeia.

Primarul comunei Măneciu, Auraș Dragomir, (PNL)susține că zona este afectată de alunecări de teren de aproximativ 15 ani și că orice intervenție făcută fără o expertiză tehnică ar putea agrava situația.

„Este o zonă activă. Orice lucrare acum, mai ales pe fondul ploilor, ar putea înrăutăți problema. Am cerut un studiu geologic pentru a vedea exact ce lucrări de consolidare pot fi făcute, iar acum așteptăm rezultatele”, a precizat primarul din Măneciu, care a mai spus că înțelege teama oamenilor care locuiesc pe strada afectată de surpare.

Potrivit acestuia, circulația rutieră pe tronsonul afectat a fost oprită, iar autoritățile locale încearcă să obțină de la Prefectura Prahova ajutor financiar pentru lucrări de urgență.

Auraș Dragomir a mai transmis faptul că zona afectată de surpări se întinde pe aproximativ 200 de metri, iar una dintre variantele pe care le ia în calcul este mutarea drumului public prin grădinile oamenilor.

Până când specialiștii vor găsi soluții pentru repararea acelui drum, locuitorii de pe strada Podișor trăiesc cu teama că pământul va continua să o ia la vale și că locuințele lor ar putea fi puse în pericol.