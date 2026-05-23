Tezaur din aur vechi de 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist

Un tezaur vechi de aproximativ 3.000 de ani a fost descoperit în Prahova de un bărbat autorizat să folosească detector de metale. Descoperirea a fost făcută pe dealurile din apropierea orașului Urlați, iar arheologii spun că obiectele găsite sunt extrem de importante pentru istoria perioadei de trecere dintre epoca bronzului și începutul epocii fierului.

Potrivit digi24.ro, în pământ au fost găsite trei coliere din aur, cu o greutate totală de peste 300 de grame, alături de trei rotițe din fier, două topoare mici și o brățară din bronz. Obiectele erau îngropate la mică adâncime și par să fi fost depuse într-o cutie care s-a degradat în timp.

Bărbatul care a făcut descoperirea a predat imediat tezaurul autorităților, iar piesele au ajuns la Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, unde sunt analizate de specialiști. Arheologii încearcă acum să stabilească exact perioada din care provin obiectele și dacă toate au fost ascunse în același timp.

Cercetătorii spun că unele dintre artefacte par să provină din perioade diferite, ceea ce ridică mai multe întrebări despre originea și folosirea lor.

În perioada următoare, zona unde a fost găsit tezaurul va fi cercetată arheologic pentru a se vedea dacă acolo a existat o așezare veche sau un loc folosit pentru ritualuri.

După clarificarea tuturor aspectelor, obiectele vor fi expuse publicului larg, cel mai probabil în Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, mai notează sursa citată.