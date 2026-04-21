Coiful de la Coțofenești și cele două brățări de aur au ajuns în România. Când pot fi văzute de public

Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice din aur furate anul trecut din Muzeul Drents din Assen au fost aduse în România, după ce au fost recuperate de autoritățile olandeze. Piesele de patrimoniu au ajuns deja la Muzeul Național de Istorie a României, unde vor fi expuse publicului începând de miercuri.

Tezaurul a fost transportat în țară cu un avion comercial, care a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, potrivit imaginilor difuzate de TVR Info. Ulterior, obiectele au fost preluate și duse în siguranță la muzeu de către echipaje ale Jandarmeria București.

Autoritățile au precizat că transportul s-a realizat în condiții de maximă securitate, cu ajutorul unui vehicul blindat și sub escortă permanentă.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost recuperate pe 2 aprilie, la aproximativ 14 luni de la furtul comis în Olanda. A treia brățară furată nu a fost găsită până în prezent.

Repatrierea pieselor de tezaur a fost anunțată oficial de Guvern săptămâna trecută, marcând un pas important în recuperarea patrimoniului național.

Program de vizitare pentru public

Potrivit reprezentanților Muzeul Național de Istorie a României, piesele vor putea fi admirate de public în perioada 22 aprilie – 3 mai 2026.

Vizitatorii sunt așteptați de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00, pentru a vedea unele dintre cele mai valoroase artefacte ale tezaurului dacic.

Expoziția reprezintă o ocazie rară pentru publicul larg de a vedea aceste obiecte de patrimoniu, recuperate după un caz care a atras atenția la nivel internațional.