Mai mulți participanți la „Transilvania 100”, răniți în Bucegi după ce au alunecat pe gheață. Elicopterul SMURD nu poate interveni

Mai mulți participanți la competiția montană „Transilvania 100” au avut nevoie sâmbătă, 23 mai, de ajutorul salvatorilor după ce au căzut pe porțiuni cu gheață, în zona Cabanei Mălăiești, refugiul Țigănești, din Munții Bucegi.

Potrivit primelor informații transmise oficial de către DSU (Departamentul pentru Situații de Urgență), echipele de intervenție au reușit recuperarea de pe traseu a cinci persoane, toate conștiente și cooperante, prezentând simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare.

De asemenea, au mai transmis cei de la DSU, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane:

o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare;

-o persoană aflată în hipotermie;

-o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Elicopterul SMURD nu poate interveni deocamdată din cauza vizibilității foarte reduse, de aproximativ 100-150 de metri. Aeronava rămâne pregătită și va decola imediat ce condițiile meteo se vor îmbunătăți.

La fața locului intervin echipe ale Salvamont Brașov și Jandarmeria Brașov. Operațiunea de salvare este încă în desfășurare.