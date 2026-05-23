Salvamont Prahova, în alertă după 11 incidente produse la competiția Transilvania 100 din Bucegi

Salvamont Prahova este în alertă, sâmbătă, 23 mai, după mai multe incidente produse în timpul competiției de alergare montană Transilvania 100, desfășurată în Munții Bucegi. Salvatorii montani au anunțat că au fost deja înregistrate 11 intervenții, unele grave, în condițiile în care traseele din zona înaltă sunt acoperite de zăpadă, iar vremea este nefavorabilă.

Salvatorii montani spun că în zona Vârfului Omu stratul de zăpadă ajunge la aproximativ 1,5 metri, ceea ce face ca deplasarea concurenților să fie extrem de dificilă și periculoasă în anumite porțiuni.

În informarea salvamontiștilor se mai arată că circuitul de 100 km este următorul:

100 km: Castelul Bran – sat Poarta (2 km pe asfalt, până la Podul Oprișului) – Refugiul Țigănești (marcaj alb cu roșu, prin Clincea) – Cabana Mălăiești (marcaj alb cu galben) – Vf. Omu (marcaj alb cu albastru) – Refugiul Bătrâna (marcaj alb cu roșu, Drumul Grănicerilor) – Peștera (marcaj triunghi roșu, Valea Doamnele) – Valea Obârșiei (marcaj bandă albastră) – Vf. Omu (marcaj alb cu galben) – Poiana Coștilei (marcaj alb cu galben) – Căminul Alpin Bușteni (marcaj triunghi roșu) – Pârtia Kalinderu – Telecabina Bușteni – Cabana Piatra Arsă (marcaj triunghi albastru) – traseul vechiului funicular – Valea Izvorul Dorului (marcaj roșu cu alb) – Bolboci (marcaj cruce galbenă) – Șaua Strungulița (drum forestier + marcaj bulină galbenă, Plaiul lui Mircea) – Strunga Mare (marcaj alb cu roșu) – Moieciu de Sus (marcaj cruce roșie + potecă nemarcată prin grădini) – Pleașa (marcaj alb cu roșu) – Poiana Guțanu (marcaj alb cu roșu) – Poiana Gaura (marcaj triunghi albastru) – bariera sat Poarta (marcaj cruce roșie, prin Șaua Polițe) – Muchia Grajdului – Castelul Bran.

Reprezentanții Salvamont Prahova au anunțat că echipele vor rămâne pregătite pentru intervenții până când ultimul concurent va ieși din zona lor de responsabilitate.

„Vom sta pregătiți de intervenție până când ultimul concurent va ieși din zona noastră de responsabilitate, iar în caz că vom fi solicitați, îi vom ajuta pe colegii noștri de la Salvamont Brașov și Salvamont Dâmbovița”, au mai precizat salvatorii montani.