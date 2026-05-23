30 mai 2026. Ziua în care Strejnicul devine capitala pasiunii pentru zbor și motoare

Pe 30 mai, Aerodromul „Gheorghe Bănciulescu” Ploieşti, de la Strejnicu, va deveni, din nou, unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Prahova. Avioane, acrobații aeriene, mașini clasice, motoare turate, demonstrații spectaculoase și mii de oameni care vor privi cerul în același timp, toate vor face parte din „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026”.

Evenimentul, organizat de Aeroclubul României și Observatorul Prahovean, a crescut de la an la an și a devenit mai mult decât un simplu show aviatic. A devenit o experiență de comunitate. Poate tocmai de aceea publicul revine de fiecare dată.

Nu doar pentru avioane. Ci pentru atmosfera aceea pe care o simți imediat ce ajungi pe aerodrom.

Copii care aleargă spre gardul pistei înainte să înceapă demonstrațiile. Fotografi care caută cadrul perfect. Pasionați de aviație care recunosc sunetul unui motor înainte să apară aeronava pe cer. Familii care transformă evenimentul într-o zi întreagă petrecută împreună.

Iar ediția din acest an vine cu și mai multe elemente spectaculoase.

Pe lângă demonstrațiile aeriene și acrobațiile pregătite de piloții Aeroclubului României, publicul va putea vedea și automobile clasice, motociclete, mașini de mare putere și inclusiv demonstrații ale unor echipe de robotică. Organizatorii au anunțat și unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei: întrecerea dintre un avion și automobile puternice, pe pista aerodromului.

În online, imaginile de la edițiile trecute au devenit virale tocmai pentru că evenimentul reușește să combine mai multe lumi într-un singur loc: aviație, tehnologie, motorsport, fotografie și atmosferă de festival.

Și poate că exact aici stă diferența.

„Avioane și Motoare” nu mai este doar un eveniment pentru pasionații de zbor.

Este pentru oricine își dorește să simtă, măcar pentru câteva ore, energia aceea pe care doar motoarele, viteza și cerul o pot crea împreună.

Accesul publicului va începe la ora 12:00, iar demonstrațiile aeriene sunt programate începând cu ora 14:00. Intrarea este liberă.

Pe 30 mai, la Strejnic, oamenii nu vor veni doar să privească avioane. Vor veni pentru zgomotul motoarelor care se simte în piept. Pentru emoția primului zbor văzut de aproape.Pentru fotografiile făcute cu ochii spre cer. Și pentru senzația aceea rară că totul pare, pentru câteva ore, mai spectaculos decât de obicei.

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan.

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean

