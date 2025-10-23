Noi imagini cu incendiul de la Ariceștii Rahtivani

Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază în comuna prahoveană Ariceștii Rahtivani la un depozit de deșeuri periculoare al companiei Coseco Waste.

- Publicitate -

Pompierii prahoveni se luptă cu flăcările de mai bine de trei ore, în condițiile în care populația a fost sfătuită să stea în casă, printr-un mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.

Cititorii ai Observatorul Prahovean, situați în mai multe zone ale județului, pe axana sud-nord, ne-au trimis imagini cu flăcările care ard și după lăsarea întunericului.

- Publicitate -

1 de 4

Citește și: