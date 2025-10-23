- Publicitate -
Noi imagini cu incendiul de la Ariceștii Rahtivani

Autor: Ciprian Pap
Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază în comuna prahoveană Ariceștii Rahtivani la un depozit de deșeuri periculoare al companiei Coseco Waste. 

Pompierii prahoveni se luptă cu flăcările de mai bine de trei ore, în condițiile în care populația a fost sfătuită să stea în casă, printr-un mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.

Cititorii ai Observatorul Prahovean, situați în mai multe zone ale județului, pe axana sud-nord, ne-au trimis imagini cu flăcările care ard și după lăsarea întunericului.

