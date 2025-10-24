Eveniment dedicat copiilor, de Halloween, în Parcul Bucov

Copiii sunt invitați să participe la un eveniment organizat de Halloween, pe 31 octombrie, în Parcul Constantin Stere (Parcul Bucov).

Vineri, 31 octombrie, de la ora 17.30 în Parcul Memorial Constantin Stere, în zona din spatele Teatrului de Vară cei mici sunt așteptați la Seara Dovlecilor Luminoși.

„Sculptăm dovleci și povestim despre animale care au înspăimântat de-a lungul secolelor oamenii: lilieci, șerpi veninoși, bufnițe, corbi și pisici. Activitatea este gratuită”, transmis organizatorii, reprezentanții Grădinii Zoologice Bucov.

Materialele de care au nevoie copiii:

dovleci

instrumente decupat și tăiat

Din motive de siguranță, accesul cu lumânări din ceară nu este permis, ci doar cu lumânări LED.